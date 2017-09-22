Yeni Şafak yazarı: Ahmet Taşgetiren, 'vicdan' demektir, Star'dan ayrılış süreci hoş değil!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Star'dan istifa ettiğini duyuran Ahmet Taşgetiren ile ilgili olarak "Erdoğan’sız Türkiye tezgâhı içinde olduğunu sanmam. Eleştirilebilir ama Star'dan ayrılış süreci şık değil" dedi. Kaplan, sözlerine "Ahmet Taşgetiren vicdan demektir" notunu düştü.

Taşgetiren, 2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Star gazetesinden ayrıldığını duyurmuştu. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de yürütülen "Reza Zarrab" davasına dahil edilmesi sonrası köşe komşusu Ahmet Kekeç ile görüş ayrılığına düşen Taşgetiren, gazete yönetiminin söz konusu tartışmada "yanlı" davrandığını savunmuştu.

Taşgetiren - Kekeç tartışmasına daha sonra bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Hüseyin Gülerce ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de dahil olmuştu. İki isim, tartışmaya ilişkin olarak kaleme aldıkları yazılarında Taşgetiren'e tepki göstermişlerdi.