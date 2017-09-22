T24 LogoT24 Logo
Medya

Yeni Şafak yazarı: Ahmet Taşgetiren, 'vicdan' demektir, Star'dan ayrılış süreci hoş değil!

"Erdoğan'sız Türkiye' tezgâhı içinde olduğunu sanmıyorum"

22 Eylül 2017 17:55

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Star'dan istifa ettiğini duyuran Ahmet Taşgetiren ile ilgili olarak "Erdoğan’sız Türkiye tezgâhı içinde olduğunu sanmam. Eleştirilebilir ama Star'dan ayrılış süreci şık değil" dedi. Kaplan, sözlerine "Ahmet Taşgetiren vicdan demektir" notunu düştü. 

Taşgetiren, 2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Star gazetesinden ayrıldığını duyurmuştu. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de yürütülen "Reza Zarrab" davasına dahil edilmesi sonrası köşe komşusu Ahmet Kekeç ile görüş ayrılığına düşen Taşgetiren, gazete yönetiminin söz konusu tartışmada "yanlı" davrandığını savunmuştu.

Taşgetiren  - Kekeç tartışmasına daha sonra bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Hüseyin Gülerce ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de dahil olmuştu. İki isim, tartışmaya ilişkin olarak kaleme aldıkları yazılarında Taşgetiren'e tepki göstermişlerdi.

 

 

 

ETİKETLER

Yeni Şafak GazetesiYusuf KaplanAhmet TaşgetirenStar GazetesiHüseyin GülerceAhmet KekeçMehmet MetinerTayyip ErdoğanCumhurbaşkanıFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24