Yeni Şafak yazarı: Borçların ötelenmesi iyi tabii de esnafa 'bugün ayakta kalabileceği' parayı bir şekilde temin etmek gerekiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle asgari ücretle çalışanların yanı sıra paralarını yevmiye usulü kazananların mağdur olduğunu dile getirdi. Kılıçaslan, devletin açıkladığı pakete ilişkin, "Güzel ama açık konuşmak gerekirse uygulamada sıkıntılar var." yorumunu yaptı. Kılıçaslan, "Devlet, ne yapıp edip bu kesimin mağduriyetine bir geçici çözüm yolu bulmalı." görüşünü savundu.

Kılıçaslan, "Kredi sicili bir şekilde kötü olan esnafa kredi çıkmıyor mesela. Bunun 'olağanüstü bir hâl' olduğu hesaba katılmıyor. Borçların ötelenmesi iyi tabii de, esnafa 'bugün ayakta kalabileceği' parayı bir şekilde temin etmek gerekiyor. Vergi yapılandırmasının bir an önce düzenlenmesi gerekiyor öte yandan. Birçok esnaf vergisini hemen yapılandırır, kredisini rahatça alır ve en azından bu süreci atlatmanın yoluna bakar. Aksi takdirde içinden çıkılabilecek bir zemini kalmayacak pek çoğunun." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçaslan, "İş yerlerine 'siz yeter ki işten insan çıkarmayın, biz asgari ücretin dörtte üçünü size verelim' diyor devlet. Bu da çok iyi bir destek. Ancak sürecin nasıl işleyeceğinden tutun da, ödemelerin nasıl olacağına dair bazı müphemlikler söz konusu hâlâ. Umarım tez vakitte bu mesele de bir çözüme kavuşur. Tabii bunlar, 'kayıtlı kuyutlu çalışanlar' için bir çeşit can simidi vazifesi görürler. Ancak asıl sorun kazançları 'gündelik' olan kesimde. Devlet, ne yapıp edip bu kesimin mağduriyetine bir geçici çözüm yolu bulmalı. Nisanın girmesiyle birlikte kiralar, sair giderler vd. kapıya dayanacak bu insanlar için. Ne yapıp etmeli, bir çözüm yolu bulmalı yetkililerimiz." ifadesini kullandı.

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