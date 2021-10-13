Yeni Şafak yazarı Acet: Suriye sahasında Türkiye’yi bir taraftan ABD, öbür taraftan Rusya sıkıştırıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Suriye’nin doğusuna operasyon düzenleyeceğini yönelik açıklamasını kritik etti.

"Bir taraftan ABD’nin, öbür taraftan Rusya’nın Suriye sahasında Türkiye’yi sıkıştırdığı, bir tür 'Bu filmi daha önce de görmüştük' de dedirten, ‘dejavu’ duygusu da denebilir bu son gelişmelere" diyen Acet, Eski ABD Başkanları Obama ve Trump’ın Suriye ve PKK/YPG politikasına değindi.

Acet, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta kongre liderlerine yazdığı “Türkiye hükûmetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonlar, DEAŞ’ı yenilgiye uğratma çabasının altını kazıyor ve sivilleri tehlikeye atıyor” ifadelerinin yer aldığı mektuba yer vererek “Yoksa ABD İle Rusya Türkiye’yi sıkıştırmak için yeniden birlikte mi hareket ediyor?” diye sordu.

“ABD ile Rusya arasında Suriye sahasında fiili bir anlaşma zaten yürüyor. ABD’liler ‘Orası bizim harekât sahamız değil’ diyerek Fırat’ın batısına, Ruslar da ‘Orası ABD’nin faaliyet alanı’ diyerek Fırat’ın doğusuna karışmıyor” diyen Acet, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları’nın 20 gün önce Helsinki’de 6 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şöyle devam etti: “Peki, son günlerde, Suriye’deki Türkiye varlığını hedef alan saldırıların arka planında, yine bir ABD/Rusya paslaşması olabilir mi?Şöyle düşünelim. PKK/YPG’nin Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki varlığına saldırması halinde, bu durum, ABD’nin işin başından beri gözetmeye çalıştığı ‘Buradaki YPG varlığı Türkiye için tehdit değil’ tezine zarar verebilir. Amerikalılar, bunun yerine, el altından Ruslarla işbirliği yapıp, Fırat’ın batısındaki YPG varlığını harekete geçirmek istemiş olabilirler.”

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