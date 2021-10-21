Yeni Şafak yazarı Acet: Muhalefet partileri, bu konuda neden hiç konuşmuyor?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında savunma sanayi ile ilgili muhalefet partilerine iki soru yöneltti. Acet muhalefete “neden bu konuda hiç konuşmadıklarını ve iktidara gelmeleri halinde savunma sanayindeki yerli/milli politikalara dair nasıl bir tutum sergileyeceklerini” sordu.

Geçen Pazar günü Kanal 7’de yaptığı programda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i konuk ettiğini aktaran Acet, Demir’in savunma sanayisinin milli bir konu olarak ele alınması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Demir’in “Peki, sırf bu nedenle Türkiye’nin önünü kesmek için, savunma sanayii alanında Türkiye’nin merhale kat etmesini engellemek için iktidar değişikliği isteyenler olabilir mi?” sorusuna “Tabii ki… Yani, olabilir değil, var. Siyasi ortam böyle iken bile, yandan, beriden, öteden, sağdan soldan aynı şeyleri yapmak isteyenler var ki, eğer, başka bir şey olsa çok daha farklı şeyle olur” yanıtını verdiğini yazan Acet, bu cevabın ardından muhalefet partilerine şu soruları yöneltti:

“Bu konuda neden hiç konuşmuyorlar?

İktidara gelmeleri halinde savunma sanayindeki yerli/milli politikalara dair nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıklamaktan neden ısrarla uzak duruyorlar?"

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