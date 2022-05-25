Yeni Şafak yazarı Acet: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet için barometre ‘çoklu adaya’ dönüyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, CHP’nin Maltepe Miting Alanı'nda düzenlendiği 'Milletin Sesi' mitingi ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir öne doğru bir adım daha attığını yazdı.

Acet, bugünkü “Muhalefet için barometre ‘çoklu adaya’ dönüyor” başlıklı yazında, şimdiye kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fırsat önünde olduğu halde aday olmaktan imtina eden Kılıçdaroğlu’nun, bu defa gerçekten aday olmayı kafaya koymuş gibi sinyaller verdiğini yazdı. 6’lı masada bulunan diğer muhalefet liderlerinin bir tanesinin bile Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığını öne süren Acet, “Muhalefet blokunun ikinci lokomotif partisi olan İYİ Parti’nin başındaki isim Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına herkesten daha fazla soğuk bakıyor. Diğer küçük partilerin genel başkanları da ya kendileri aday olmak istiyorlar ya da “Kılıçdaroğlu olmasın da…” noktasında duruyorlar. Bu durumda, sorumuzu tekrar etmemiz gerekecek: “İyi tamam da, Kılıçdaroğlu nasıl ‘ortak aday’ olacak?” diye sordu.

Acet, isminin yazılmasını isteyemeyen İyi Partili üst düzey bir ismin Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili soruya şu cevap verdiğini aktardı:

“Biz de epeydir böyle tahmin ediyoruz. Şu ana kadar bizimle bu konuda bir görüşme yapılmadı. Diğerleriyle de yapılmadı. Gündem olmadı, açılmadı bu konu. Ama söylemlerinde bu, yani CHP’nin adayı olacağı görülüyor.”

Acet, İyi Partili ismin “Peki, o nasıl olacak? 6’lı masada kimse onun aday olmasını istemiyor?” sorusana ise şu cevabı verdiğini yazdı: “Kimse istemiyorsa o zaman 6’lı masadan tek aday çıkmayacak demektir. Tek aday çıkmayacaksa ne olur, bilemiyorum. Kemal Bey 6’lı masada itiraz olursa mecburen tek aday konusundan vazgeçecek. Ya kendinden vazgeçecek, ya da diyecek ki anlaşıldı tek aday çıkamıyor o zaman çoklu adaya geçelim diyecek. Çoklu adaya geçilince herkes kendi adayını çıkarır.”

Acet, “Bu sözlerin toplamından anlaşıldığı üzere Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayı olarak seçimlere girmeye karar verirse, ilk turda çoklu aday seçeneğinin önü açılacak” düşüncesini dile getirdi.

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