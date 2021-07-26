Yeni Şafak yazarı Acet: Korona vakaları neden tırmanışa geçti?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü "Korona vakaları neden tırmanışa geçti? Aşılar işe yaramıyor mu?” başlıklı yazısında, Koronavirüs vakalarında yeniden ve alarm verici şekilde bir tırmanış yaşandığını belirterek hızlı aşılanmanın önemine değindi.

“Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona vakalarında yeniden ve alarm verici şekilde bir tırmanış var” diye Acet, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren uzun süre 5 bin, 6 bin seviyesinde seyreden vaka sayılarının son bir hafta içinde 10 bin sınırının üzerinde seyretmeye başladığını yazdı.

Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerin yaz mevsimini yaşadığı için avantajlı olduğunu belirten Acet, “Buna rağmen, Türkiye dışında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yaz aylarını yaşayan ülkeler de, artan bir trend ile yüksek sayıda günlük vaka bildiriyorlar.

Ancak, aşılamada ciddi mesafe kat etmiş ülkelerde artan vaka sayılarına rağmen ölüm sayılarının ciddi anlamda düşük olması de dikkat çekiyor

Pandeminin ilk aylarında en büyük kâbusu yaşayan İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde günlük ölüm sayıları 30’ların altında seyrediyor.

Bu durum, aşıların, hastalığın ağır seyretmesini ve ölümleri azalttığının en net göstergesi” dedi.

Aşılamada, haziran ortasından itibaren hızlı bir ivme yakalandığını ancak devamında bu temponun sürdürülmediğini, aşı sırası geldiği halde 23 milyon kişinin aşı yaptırmadığını belirten Acet, şöyle devam etti:

"Bu konularda görüşlerini almak için aradığım Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sürecin yönetiminin kolay olmadığına değindikten sonra, ‘Bir tarafta turizm var, ekonomi var ama bir taraftan da biraz daha kontrollü olmalıydık’ görüşünü dile getiriyor.

Ceyhan Hoca, birkaç ay öncesine kadar yüzde 70 aşılama oranını yakaladığımız takdirde toplumsal bağışıklığın kazanılabileceğini, salgının hayatımızdan çıkıp gideceğini dile getiriyordu.

Delta virüsü nedeniyle bu görüşünü güncellemiş.

Artık, yüzde 80’ı bulmamız gerektiğini düşünüyor.

Takvim olarak da yılbaşını işaret ediyor.

Aşılamada hız önemli.”

Her aşının bir koruyuculuk süresi bulunduğunu yazan Acet,

"Türkiye’de şubat ve mart aylarında aşı yaptıranlar bu anlamda şimdiden risk altına girmiş durumdalar.

Bu nedenle, hiç aşı yaptırmamış olanların ilk doz aşıyı yaptırmaları kadar, erken dönemde aşılananların, özellikle de sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü insanların üçüncü doz aşı için randevu almaları önem taşıyor.

İnşallah, yoğun kısıtlamaların olduğu dönemler yeniden başlamaz.

Bu böyle olmakla birlikte, herkesin aklında tutması gereken bir gerçek var:

Pandemiyi bizler doğru biçimde yönetemediğimiz takdirde, ipler onun eline geçiyor, o da kendi kurallarıyla ülkeleri, insanları yönetmeye başlıyor ve o zaman da işler çok daha zor hale geliyor” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın