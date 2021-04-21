Yeni Şafak yazarı Acet: Korona ölümleri neden bu kadar yükseldi, yoksa aşılar etkili olmuyor mu?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümlerdeki artışa dikkat çekerek, “Korona ölümleri neden bu kadar yükseldi, yoksa aşılar etkili olmuyor mu?" diye sordu.

Acet yazısında, "Hacettepe Üniversitesi Sinovac aşısıyla ilgili 10 bin 216 kişinin gönüllü katılımıyla Faz-3 çalışması yapmış, bu çalışmanın sonuçları açıklandığında, aşının koruyuculuğu yüzde 83, hastaneye yatışları engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklanmıştı. Diğer yandan, kitlesel aşılamalar anlamında 10 bin civarındaki bir sayının yeterli bir ölçü olmayacağı da açık. Profesör Ceyhan’ın işaret ettiği gibi, sayı arttıkça, sonuçlara dair güvenilirlik de artıyor. Türkiye’de şimdiye kadar 20 milyondan fazla aşı yapılmasına rağmen, bu aşılamaların sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak, Türkiye’deki durumu da aşağı yukarı ölçebileceğimiz bir veri, bizde olduğu gibi Sinovac aşısını yaygın şekilde kullanan Şili’den geldi." ifadesini kullandı.

Acet şunları kaydetti:

"Şili’de, 10 milyon 500 bin kişiye Çin’den getirilen bu aşı yaptırılmış. Bunun sonuçlarına göre, elde edilen veriler şu şekilde ortaya çıkmış:

-Aşının hastalıktan tam koruma oranı: Yüzde 68.

-Hastalıktan koruma oranı: Yüzde 80.

-Ölümden koruma oranı: Yüzde 85.

Şili’de 10 milyon 500 bin kişiye yapılan aşılar bu sonuçları vermişse, aşılanan kişi sayısının çokluğu dikkate alınarak, aşılama sonuçlarının Türkiye’de de benzer bir sonuç vermiş olma ihtimali yüksek.

İşin sırrı yeterli aşı yapabilmekte

İngiltere gibi, İsrail gibi aşılama işinde ciddi mesafe kat etmiş ülkeler, normalleşme ve maskesiz hayata geçiş yönünde önemle kararlar almaya başladılar.

Demek ki, yaygın aşılama ile bu mümkün olabiliyormuş.

ABD’de Başkan Joe Biden, evvelsi gün herkese yetecek kadar aşı üretildiğini müjdeleyerek halkı aşı yaptırmaya davet etti.

Oralarda böyle ise, bizde de, aşı ile virüsün belinin kırılabileceğini düşünmemek için bir gerekçe yok.

Ceyhan Hoca, Sinovac aşısıyla ilgili olarak Şili’den gelen verilerin olumlu olduğunu, aşının koruyuculuğunun yüksek olduğunu söylüyor.

Diğer yandan, Şili’den gelen verilere, Türkiye’deki yüksek ölüm ve ağır vaka sayısı nedeniyle ortaya çıkan kuşkuları izale edebilecek veriler olarak bakmak, öyle değerlendirmek de mümkün.

Ömrünü aşılar üzerinde çalışmakla geçiren Prof. Mehmet Ceyhan, bireysel aşılamada yüzde yüz başarının hiçbir zaman mümkün olmadığını söylüyor.

Bugüne kadar en yüksek oran, yüzde 98 ile kızamık aşısında elde edilmiş.

Böyle olmakla birlikte ‘yeteri kadar aşı’ ile birlikte salgının biteceğine dair umudunu dile getiriyor.

Dolayısıyla korona ölümlerindeki artışı, hastanelerdeki yükün yeniden çoğalmasını, yapılan aşıların etkisiz olmasına değil, henüz yeteri kadar aşı yapılamamış olmasına bağlamak daha doğru olacaktır."