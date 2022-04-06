Yeni Şafak yazarı Acet: Kılıçdaroğlu 'istenmeyen aday' durumuna düştü ama altın koz yine onun elinde

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "İttifak içinde ‘istenmeyen aday’ konumuna getirilen Kılıçdaroğlu, daha önce muhalefetteki diğer bütün partileri suspus edecek bir çıkış yapmış, “Gerekirse çoklu adayla seçimlere gidilir” demişti. Çoklu aday seçeneği, Kılıçdaroğlu’nun elindeki ‘altın koz’ niteliğinde." görüşünü savundu.

Acet yazısında, "Sonuçta ittifak paydaşları arasında henüz, ilk turda ortak bir adayla çıkılması kararı verilmiş değil. Seçimleri ikinci tura taşıyarak, ikinci tura kalacak adayı destekleme gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Böyle olursa, muhalefet partileri arasında en fazla oyu alan partinin genel başkanı olma ayrıcalığı, Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatır. Burada temel soru, Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmayı kafaya koydu mu sorusudur. Ben kişisel olarak Kılıçdaroğlu’nun aslında aday olma kararlılığında olmadığı, ‘süreç yönetimi’ yaptığı, bu şekilde hem ‘müstakbel adayın’ isminin gizli kalmasını sağladığı, bu arada aday belirlemede en başat aktör rolünü korumak için bu şekilde davrandığı fikrine kendimi daha yakın hissediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Acet şu ifadelere yer verdi:

"Ama yok gerçekten cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koyduysa, “Madem ortak bir aday ismi üzerinde anlaşamıyoruz, o halde ilk turda herkes kendi adayıyla yarışa girsin, ikinci turda güçlerimizi birleştirelim” de diyebilir. Burada kilit mesele, hâlâ belirlenememiş olan ve hâlâ birden fazla senaryoya açık halde bekleyen ‘Ortak aday kim olacak’ sorusuna, 6’lı masadan (artı HDP) ortak bir cevap verilip verilemeyeceği meselesi. Bu anlamda hâlâ çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız."