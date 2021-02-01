Yeni Şafak yazarı Acet:  İnce’nin parti kurma çabalarını olumlu bulanların oranı yüzde 25 düzeyinde

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Konsensus’ün yaptığı ankete göre İnce’nin parti kurma çabalarını olumlu bulanların oranı yüzde 25 düzeyinde. Bu, yüzde 25 oy verme anlamına gelmiyor tabii." değerlendirmesini yaptı.

Acet yazısında, "Konsensus’ün başındaki isim olan Murat Sarı, henüz partisini kurmadığı için İnce’nin partisine oy verir misiniz sorusunu sormadıklarını söylüyor. AK Parti’nin her ay birden fazla şirkete düzenli olarak yaptırdığı anketlerde ise, ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor. İzmir’de bu anketler yapıldığında, Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 18’i buluyor. İzmir’de yüzde 18 rakamı ortaya çıkıyorsa, bu oyların kahir ekserisinin CHP’den kopacak oylardan oluştuğu tahmin edilebilir." düşüncesini dile getirdi.

Acet, "Seçim barajı yüzde 5’e düşse, İnce’nin partisinin bu barajı aşma ihtimali hiç de uzak değil.Tabii asıl soru İnce’nin kuracağı partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl davranacağı sorusu. İttifaklara açık mı olacaklar? Seçimlerin ikinci tura kalmasına mı oynayacaklar? Seçimler ikinci tura kalırsa, hangi safta konuşlanacaklar?" ifadesini kullandı.