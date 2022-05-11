Yeni Şafak yazarı Acet: Erdoğan ve Bahçeli’nin duruşu sığınmacılarla ilgili provokasyonun hızını kesti

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Türkiye’de gündem olan Suriyeli sığınmacılarla ilgili provokasyon yapıldığını öne sürdü. Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sığınmacılar konusundaki net tutumunun provokasyonun hızını kestiğini yazdı.

Ramazan Bayramı’nın sığınmacı provokasyonuyla geçirildiğini ‘istemli ve sistemli’ bir şekilde bu konunun köpürtüldüğünü yazan Acet, “Bu son provokasyon karşısında hükümetin şeffaf ve etkili bir iletişim yöntemi izlediğini gördük. ‘Bocalama’ görüntüsü verilmedi” diye yazdı.

Sığınmacılara dönük nefret kampanyasını yayarak kitleleri kışkırtmaya çalışan çevrelerin, iktidarın buna nasıl bir refleksle cevap vereceğini kontrol ettiğini yazan Acet, şöyle devam etti: " ‘Bocalama’ görüntüsü en fazla görmek isteyecekleri şeydi. İktidarın sığınmacılara sahip çıkma anlamında tereddüt göstermesi halinde, meselenin üstüne üstüne daha fazla gitmeye meyyal bir halleri vardı. Böyle bir tuzağı ancak, sığınmacılara kararlı bir şekilde sahip çıkılacağı ve nefret iklimine teslim olunmayacağını gösteren bir tutum bozabilirdi. O kararlılık iyi iletişimle birleşince, atmosfer kışkırtmayı yapanların aleyhine döndü. Son iki gün içerisinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, devamında da MHP lideri Bahçeli’nin sığınmacı provokasyonuna karşı aldığı net tutum bu bakıdan çok değerliydi.”

Acet, MHP lideri Bahçeli’nin partisinin dünkü grup toplantısında sığınmacılarla ilgili yatıştırıcı ve kışkırtmalara karşı uyarıcı bir konuşma yaptığını yazdı.

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