Yeni Şafak yazarı Acet, anket sonuçlarını yorumladı: Türkiye’nin sorunları ile ilgili bölümde ilk üçte ekonomik sorunlar dillendirilmiş

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Konsensüs araştırmanın 22/30 Ağustos tarihleri arasında 1500 kişiyle yaptığı telefon anketinin sonuçlarını değerlendirdi.

Araştırmanın halkın Türkiye’nin gidişatına dair görüşlerini yansıtması bakımından dikkat çekici veriler sunduğunu yazan Acet, muhalefet partilerine oy verenler dâhil halkın büyük bölümünün erken seçim istemediğini yazdı.

Ankette ilgi çekici bulduğu verilerden bir tanesinin “Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü?” sorusuna verilen cevaplardan çıkan oranlar olduğunu belirten Acet, “İyi yönetiliyor diyenlerin yüzde 29,5”, “Kötü yönetiliyor diyenler yüzde 30,3”, “Ne iyi ne kötü diyenler yüzde 40,2” verilerini paylaştı.

İyi yönetiliyor diyenlerle kötü yönetiliyor diyenlerin oranının birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Acet, “Bu veride asıl ilgimi çeken husus şu oldu:

Acaba, yüzde 30 bandında seyreden iyi yönetiliyor/kötü yönetiliyor ayrışması, iktidar ve muhalefetin ‘kemikleşmiş oylarını’ yansıtıyor olabilir mi?

Öyle olduğunu düşüneceksek eğer, ‘Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü?’ sorusuna ‘Ne iyi/Ne kötü’ cevabını veren yüzde 40 üzerinde ayrıca kafa yormak gerekiyor” diye yazdı.

Anketin Türkiye’nin sorunları ile ilgili bölümünde ilk üçte ekonomiyle ilgili sorunların dillendirildiğini yazan Acet şöyle devam etti:

“İşsizlik diyenler: Yüzde 40,2

Enflasyon/Hayat pahalılığı diyenler: Yüzde 35,8

Gelir dağılımındaki eşitsizlik diyenler: Yüzde 27,7

Bu verilerin yukarıda aktardığımız erken seçim talebiyle ilgili verilerle çeliştiğini düşünenler olabilir.

Ama hayır, öyle bir çelişki yok aslında.

Toplumun çoğunluğu, “Ülkenin en önemli güncel sorunu nedir?” sorusuna ekonomi başlığı altına giren cevaplar veriyor ancak, bu sorunların çözümü konusunda muhalefetten çok iktidara güvendiğini dile getiriyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın