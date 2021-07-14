Yeni Şafak yazarı Acet: AKP’nin Kürt seçmenden aldığı kitlesel oylar, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü temsil ediyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski HDP Milletvekili Sırrı Sürreya Önder’in “Mevcut iktidar gidecek de, gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken biz neyle umutlanacağız?” sözlerini değerlendirdi.

Önder’in, Millet İttifakı’nda yer alan İyi Parti ve CHP’nin Kürtlere karşı yaklaşımından şikâyetle bu sözleri söylediğini yazan Acet, “‘Kör bıçağıyla bekleyenler’ tabiri, muhalefetin kendi içinde nasıl bir ayrışma ve güvensizlik içinde olduğuna dair işaretler sunuyor” dedi.

“’Kör bıçak’ neyi temsil ediyor?” diye soran Acet, “CHP’nin bayraktarlığında, cumhuriyet tarihinin en büyük kimlik problemi haline getirilen meseleyi temsil ediyor. ‘Kürdüm diyenin yüzüne tükürün’ diyen zihniyeti temsil ediyor” yanıtını verdi.

AKP’nin demokratik, insancıl ve kucaklayıcı bir Kürt politikası bulunduğunu öne süren Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Diyarbakır’daki “Biz Diyarbakır’da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız” hatırlatarak, “Erdoğan, Diyarbakır konuşmasında ret ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini tekrar vurguladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahar aylarına kadar Güneydoğu illerine ziyaretlerinin süreceğini belirten Acet, "Bu sözler, hem 90’lara bir dönüş olmayacağının, hem de Kürt sorununun çözümüne dönük olarak AK Parti döneminde elde edilen demokratik ve insani kazanımlardan bir ‘ricat’ olmayacağının garantisi anlamına geliyor.

AK Parti’nin Kürt seçmenden aldığı kitlesel oylar, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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