Yeni Şafak yazarı Acet: AK Parti’nin son anketlerinde vaziyet neyi gösteriyor?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP’nin yaptırdığı son 4 anketin sonuçlarını aktardığı bugünkü yazısında, “Bu verilere göre bu pazar bir seçim olsa, bu seçimlerde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı, TBMM’de sandalye dağılımı bakımından bıçak sırtı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılıyor” dedi.

“Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminde AK Parti, kamuoyu araştırmalarıyla toplumun nabzını düzenli bir şekilde ölçmeye önem veriyor. Bir tane de değil, birden fazla anketle çaprazlama durum analizi yapılıyor. Yüzde 50’lik sistemde anketler daha fazla önem taşır hale geldi. Çünkü kolay bir eşik değil bu. Türkiye’de seçimden seçime oyunun rengini değiştirebilen, bir başka tabirle hak edene hak ettiği kadar oy vermesini bilen ciddi bir kitle var. Ve bu seçimde, anahtar rolü yine bu kitlenin elinde olacak. AK Parti tecrübesinin çok partili siyasi tarihimizde ikinci bir örneği yok. Bir yıl sonra tamamlanmış olacak 20 yılın artıları ve birikimi, ama aynı zamanda yüküyle AK Parti açısından 2023 seçimlerinin bir önceki seçimlerden daha kolay geçeceğini düşünmek mümkün değil. Ancak, bu böyle diye bazı ‘güdümlü’ firmaların muhalefeti, atı alıp Üsküdar’ı geçmiş gibi gösterme eğiliminin de bir rasyonalitesi bulunmuyor” görüşlerini aktaran Acet, AKP’nin yaptırdığı son 4 anketin verdiği sonuçları şöyle aktardı:

AK Parti: Yüzde 37 ile 39,

CHP: Yüzde 23 ile 25,

İYİ Parti: Yüzde 11 ile 13 aralığında oy alıyor.

Bu anketlerde, HDP’ye yüzde 9 ile 11, MHP’ye ise yüzde 7 ile 9 aralığında oy çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre de “toplam seçmen baz alınarak her 100 kişiye sorulduğunda, bu 100 kişinin 40’ının Erdoğan’dan yana tercihini kullanacağını söylediğini” ifade eden Acet, Millet İttifakı’nın “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ortak paydasının nedeni olarak bu sonuçlara işaret etti. Acet, “Parlamenter sisteme geçiş üzerinden güç birliği yapma çabalarının asıl motivasyonu sistem değişikliğinden çok, seçimleri kazanmak için güç birliği yapma zorunluluğu derken biraz da bunu kastediyorum zaten” ifadesini kullandı.

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