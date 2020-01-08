Yeni Şafak yazarı: ABD Başkanı Trump’ın Kasım Süleymani’yi öldürmesi İran için hayat öpücüğü oldu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Kılınç, bugünkü köşesinde ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrası yaşanan gelişmeleri yorumladı. Kılınç, İran içinde mezhepçi politikaların tartışılmaya başlandığı bir dönemde Trump’ın Süleymani’yi öldürmesinin İran için ‘hayat öpücüğü’ olduğu görüşünü savundu.

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Kılınç, “Gözü yaşlı milyonlar sokakları doldurdu, kitleler ‘Hacı Kâsım’ için tek yürek oldu, İran’ın politikalarına yönelik rezervler ve eleştiriler unutuldu… Şiî cephede bu türden bir ‘safları sıklaştırma’ işlemini şu dönemde kimse beceremezdi. Trump becerdi” ifadesini kullandı.

Kılınç, “Her devlet, kendisinin menfaatlerini korumayı önceler. Dolayısıyla, çeşitli ülkelerle farklı boyutlarda ilişkiler geliştirirken, bu altın kuralı hep akılda tutmak, yanılma payını da azaltır. İran’la münasebetlerde ise, dikkati azami boyuta taşımak gerekir. Rahmetli Muhammed Mursi’nin başına -hem de canlı yayında- gelen yukarıdaki tercüme kazası, İran’ın politika yapma biçiminin klâsik bir örneğidir. Kardeşlik ve vahdet içerikli söylemlere, abartılı iltifatlara, sıcak tebessümlere, ateşli sloganlara vs. hiç takılmadan tatbikata odaklanmak şarttır” düşüncesini dile getirdi.

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