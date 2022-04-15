Yeni Şafak yazarı: 6’lı ittifaka "elveda" diyen ilk isim Karamollaoğlu oldu

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “üçüncü ittifak” çıkışını değerlendirdi.

Öztürk, Karamollaoğlu’nun “üçüncü ittifak” çıkışı ile ilgili “6’lı yuvarlak masa ittifakına 'elveda' diyen ilk isim Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oldu” değerlendirmesinde bulundu. 24 Nisan’a kadar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arabulucu” olarak inisiyatif almaması halinde, 6’lı masanın dağılacağını öne süren Öztürk, “’O masada neden var hala anlamadık’ diyenlere nazire yaparcasına, 3 maddelik cumhurbaşkanı adayı tarifi yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a şu ana kadar cevap vermekten imtina eden, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve DEVA Genel Başkanı Babacan, arada “gönül alıcıların” kapılarını çalmasını beklerken...

Masaya ilk ateş eden Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı tarifini yaptığı günden bir gün sonra, 3’üncü ittifaktan söz etti” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Seçim kanunu CHP ve İyi Parti’yi 6’lı masada bir önceki pozisyondan çok daha güçlü yaptı. Fakat Davutoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı kadar parlamento aritmetiğine de vurgu yapması kolay kolay pes etmeyeceği anlamı taşıyor. Ama görünen o ki Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu iki farklı gerekçe ile masanın ayaklarına tekmeyi vurdu. Masa şu anda yan yatmış durumda.”

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