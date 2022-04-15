CHP kurmayları, Karamollaoğlu'nun "üçüncü ittifak" çıkışını nasıl değerlendirdi?

Ne olmuştu? Karamollaoğlu, gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır’ın programına katılmış ve ‘Seçim Kanunu’na ilişkin olarak, “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir” diye konuşmuştu. TIKLAYIN - Karamollaoğlu: 'Acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler; bu oyuna gelmeyeceğiz