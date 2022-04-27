Yeni Şafak yazarı: 6’lı ittifak ağır yara aldı; HDP’nin indirdiği bu darbeden sonra bir daha toparlanamaz sanırım

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifinin Millet İttifakı’nda çatlağa yol açtığını öne sürdü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Paylan’ın teklifinin ardından yaptığı “Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur” açıklamasını hatırlatan Orakoğlu, “HDP Milletvekili Garo Paylanın dokunulmazlığının acilen kaldırılarak bu hain Provokasyonda görev alan iç hainlerin dış güçlerle irtibatların ortaya çıkarılması adına sorgulanması ülkemizin milli güvenliği açısından elzemdir” diye yazdı.

Teklifle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sessiz kaldığını, İyi Parti lideri Meral Akşener’in ise “şiddetle kınadığını” yazan Orakoğlu, “HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ‘sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik verdiği kanun teklifi Millet İttifakı’nda çatlağa yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun teklife sessiz kalmasını iki nedene bağlayan Orakoğlu, yazısına şöyle devam etti: "Birinci neden Cumhurbaşkanlığı yarışında HDP’nin desteğini kaybetme korkusu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Garo Payana destek vermesi sanırım. Zira CHP Milletvekili Tanrıkulu sosyal medya hesabından "107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da göz altına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz' şeklinde bir paylaşım yaptığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatıldı.

Kılıçdaroğlunun sus pus olmasında ikinci neden ise 28 Şubat ve 24 Nisan tarihlerinin kendisi tarafından 6’lı masaya getirilme ihtimalidir. Bu tarihler geçmişte zaman zaman Kılıçdaroğlu ile irtibat kurarak suflör görevi yapan bazı FETÖ’cüler tarafından bildirilmiş olabilir.

Netice olarak 6’lı ittifak ağır bir yara almıştır. Zillet ittifakı HDP’nin indirdiği bu darbeden sonra bir daha toparlanamaz sanırım. Belki de bu durum hayırlara vesile olur inşallah!”

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