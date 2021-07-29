Yeni Şafak yazarı: 2021 YKS adaletsizliğin zirve yaptığı bir sınav olmuş

Yeni Şafak internet yazarı Turgay Polat, dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ile ilgili, “Bütünüyle adaletsiz olan bu sistem 2021 YKS sonuçlarına baktığımızda adaletsizliğin zirve yaptığı bir sınav olmuş” dedi.

Yeni Şafak gazetesinden eğitim alanında yazılar kaleme alan Polat, 1974 yılından bu yana yapılan, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı olan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında YKS ismini alan sınavın toplumda ‘adalet - eşitlik’ ürettiği iddiasıyla yapıldığını ifade etti.

YSK sonuçlarının dün açıklandığını hatırlatan Polat,eşik 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen sınavla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bütünüyle adaletsiz olan bu sistem 2021 YKS sonuçlarına baktığımızda adaletsizliğin zirve yaptığı bir sınav olmuştur. Neden mi? 2020 YKS’de 2 ay okullar kapatıldığı için öğrencilere ek süre, baraj indirme ve özellikle matematik müfredatında sadeleştirme yapıldı. Peki 2021 YKS öğrencileri 1.5 yıldır okula gidemediği halde, hazırlanamadığı halde neden tarihin en zor sınavıyla sınandılar. Şimdi normal şartlarda bile öğrencilere kaygı ve stres yaratan bir sınavın pandemi şartlarında daha da zor yapılmış olmasının sanırım bir izahı vardır. İşte bu sınavın sonucunda maalesef ortaya öyle bir tablo çıktı ki inanması çok güç; AYT’ye giren 1 milyon 640 bin öğrencinin yüzde 40’ı baraj altı kalıp elendi. Bu üniversite sınavlarının tarihinin en yüksek oranı. Bu oran geçen yıl sadece yüzde 17. Sayısal puan türünde AYT’de barajı geçemeyen öğrenci oranı geçen yıl yüzde 42 iken, bu yıl yüzde 58 olmuş. Bu öğrencilerin bu kadar başarısız olması mümkün değil, iki yıl arasında bu kadar fark olması mümkün değil. YÖK’ün bu olaya el atması lazım zaten pandemi koşullarında bu kadar sorun yaşamış gençlere bir destek verip tercih baraj puanını 160’a çekmesini öneriyorum. Bu 2021 YKS öğrencilerine bir yıldır yapılmayanların belki ufak bir telafisi olacaktır.”

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