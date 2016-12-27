Yeni Şafak yazarı: 15 Temmuz, ABD'nin Türkiye'yi işgal girişimiydi!

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "15 Temmuz'daki başarısız darbe kalkışması, CIA/ABD'nin FETÖ'nün eliyle Türkiye'yi işgal girişimiydi. ABD'nin 'seçilmiş başkanı' Donald Trump, '13 CIA ajanı, 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbeye yardım etti' diye tweet atmadı mı? Attı. En iyi belge, itiraftır" iddiasını ileri sürdü.

Tamer Korkmaz'ın "Amerika Birleşik Yalanları’nın küçük elçisi!" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısı şöyle:

ABD'nin Ankara'daki “küçük elçisi” John Bass “Rusya elçisine suikastın ABD ile bağlantısı yok. Türk basınındaki bu iddiaları kesinlikle reddediyorum” diye konuşmuş…



Bu gibi durumlarda “Yalandan kim ölmüş?” diyoruz!



Mister Bass, suikastın arkasında ABD'nin yer aldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını öne sürüyor.



Oysa…



Tetikçinin FETÖ mensubu olması, Rusya büyükelçisine suikastın perde arkasında Amerikan devletinin bulunduğunu göstermek için yeterli bir kanıttır:



-FETÖ demek, ABD demektir!



“Dini cemaat” maskeli bir GLADYO örgütüdür, FETÖ!



“Suikastçının cep telefonundaki dört şifrenin kırılması sonucunda; katilin 15 Temmuz gecesi Diyarbakır'dan Erbil'e gittiği, oradaki CIA ofisinde yedi saat kaldığı” tespit edilmiştir.



Bu saptamayı yapan da Rusya istihbaratıdır!



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15 Temmuz'daki başarısız darbe kalkışması, CIA/ABD'nin FETÖ'nün eliyle Türkiye'yi işgal girişimiydi.



ABD'nin “seçilmiş başkanı” Donald Trump, (kampanya sırasında) “13 CIA ajanı, 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbeye yardım etti” diye tweet atmadı mı? Attı!



En iyi belge, itiraftır!



Mister Bass'ın, bu kaçışı olmayan gerçeğe verebileceği “içi boş; yasak savma kabilinden bir yalanlamadan başka” bir cevap var mı? Yok!



Dahası da var: Türkiye'nin NATO karargâhlarında görevli 462 subayından 237'sinin FETÖ mensubu olduğu; bunlardan 200'ünün firari durumda bulundukları ortaya çıktı…



Bir başka deyişle ABD/NATO, FETÖ'cü askerleri koruma altına aldı!



Pensilvanya'da mukim Mister Locaefendi'yi sayısız kanıta, belgeye rağmen “pamuklara saran, himaye eden ve dahi ısrarla Türkiye'ye iade etmeyen” de Amerikan Devleti'dir.



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Son dönemde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin gelişmesinden büyük rahatsızlık duyan ABD'den söz ediyoruz! John Bass, bu yakınlaşmaya ilişkin olarak Türkiye'ye “Temkinli olun” diyor! Sadece bu cümlesi bile “rahatsızlıklarını” anlatmaya yetiyor.



Mister Bass “Hiçbir ülke Türkiye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ABD kadar bağlı olmamıştır” diyerek devasa bir yalan daha söylüyor…



Topraklarımızı bölüp/parçalamak amacıyla yıllardır PKK terör örgütünü Türkiye'ye saldırtan da; 15 Temmuz'da maşası FETÖ eliyle Bağımsız Türkiye'yi işgale kalkışan da ABD'dir!