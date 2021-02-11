Yeni Şafak: Uzay hayali için yıllardır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapılıyor, Burak Projesi’ne hız verilecek

Yeni Şafak gazetesi, Türkiye’nin “uzay hayali” için yıllardır ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptığını belirterek, Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi’ne (BURAK) hız verileceğini yazdı.

Yasemin Asan imzalı haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliği ile hayata geçireceğiz’ hedefi için, Burak Projesi’ne hız verilecek. Milli uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin de ilk adımı olan Burak Projesi’nin fizibilite raporu 2017 yılında tamamlandı.” denildi.

Haberde, “Savunma Sanayi Başkanlığı şirketlerinden Uzay Teknolojileri AŞ (DeltaV) ise tüm bu çalışmaları hayata geçiren şirket olacak. DeltaV, 2017 yılından beri ileri uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal roket motoru teknolojilerinin geliştirilmesi, teknoloji gösteriminin yapılması ve ürün haline getirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor. Projede ‘Burak’ adının manevi anlamı yüksek olduğu için seçildiği öğrenildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mirac’a çıkmadan önce Burak isimli semavi bir atla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğunun projeye bu ismin verilmesinde ilham olduğu belirtiliyor." ifadesi kullanıldı.