Yeni Şafak: "Türkiye ile savaşmayız" diyen Suriye Demokratik Güçleri'nden 100 kişi TSK'ya sığındı

.Suriye Demoktratik Güçleri'ndeki Liva et Tahrir grubunda bulunan 100 kişinin Türkiye'yle savaşmayacaklarını söylerek sınırda TSK'ya teslim oldukları iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, PKK'lardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Liva et Tahrir ile PKK arasındaki kriz önceki akşam ve gece saatlerinde tırmanmıştı. PKK'lıların, SDG'li Arap unsurları Türkiye ve TSK destekli ÖSO'ya karşı saldırtmak isteyince yapı içerisindeki rahatsızlık had safhaya çıktı. Arap aşiretlerin kurduğu silahlı bir yapı olan Liva et Tahrir ile PKK'nın Suriye yapılanması PYD'liler arasında silahlı çatışmaya varan gerginliğin ardından PKK'lılar Arap köylerini kuşatma altına almaya hazırlandı.

ABD himayesinde 74 gün süren savaş sonrası Halep'in ikinci en büyük ilçesini ele geçiren PKK'nın Suriye kolu PYD ile Esed rejimi arasında başta eğitim olmak üzere resmi faaliyetlerin Şam rejimi tarafından yürütülmesi konusunda anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Münbiç İlçesine Suriye Baas'ı tarafından atanan Eğitim Müdürü İbrahim el Mahmud ve PYD mensuplarının mutabık kaldığı resmi anlaşmada, müfredatın Şam tarafından berlilenmesi, eğitim kadrosunun Esed tarafından atanması ve okullara silahlı güçlerin müdahele etmemesi gibi maddeler yer aldığı iddia edildi.

ABD kanadından gelen PYD Fıratın batısına çekiliyor açıklamasına rağmen örgüt farklı taktiklerle Münbiç'te varlığını koruyor. Mümbiç merkezde yaşayan Adnan Süleyman Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada sivil kıyafetlerle şehre yüzlerce PYD militanının sokulduğunu ve PYD tarafından korunan mahallelere yerleştirildiklerini anlattı. Münbiç Yerel Meclis üyesi Ebu Sellelde ilçede sürekli Türkiye ve ÖSO aleyhine mitingler düzenlendiğini katılmayanların ise cezalandırıldığını söyledi. Sellel ilçede 2 bin PYD'linin dolaştığını ve militan takviyesinin sürdüğünü söyledi.





Esed'le mücadele için geldik





Bunun üzerine 100 kişilik Arap savaşçı Haseke'den kaçarak Türkiye'ye geldi. Arap savaşçıların PKK'lılarla yaptıkları görüşmede, “Biz Türkiye'ye karşı değil IŞİD ve Esed'e karşı savaşmak istiyoruz, bizi Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışmayın” dediği öğrenildi. Suriye Demokratik Güçleri'nin kuruluşu 2015 yılında ilan edildi. IŞİD'in, Suriye kuzeyindeki önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Tel Abyad'ı kayda değer bir mukavemet göstermeden PKK'ya teslim etmesinin ardından PKK ile yan yana görünmek istemeyen ABD ve Batılı ülkeler, özellikle Suriye kuzeyinde aktif olarak kullanılacak yeni bir çatı yapılanma kurulması yönünde PKK'ya talimat verdi.



Cepheye takviye

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı askerler, Halep iline bağlı Cerablus ilçesini kurtarmalarının ardından güney ve batıdaki cephe hattına doğru takviye yapmaya başladı. GÜNEY VE BATI'YA SEVKİYATHamza Grubu Komutanı Abdulnasır Celal ilçe dışında bazı yerlerde tespiti yapılan mayınların da imha edileceğini söyledi. Celal, belli sayıda muhalif askerin ilçede kalacağını ve buradaki güvenliği sağlamayı sürdüreceğini anlattı. Hedeflerinin Cerablus'un güneyi ve batısındaki terör örgütleri olduğunu kaydeden Celal, belli bir harekat planı kapsamında cephe hattını takviye ettiklerini bildirdi.