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Yeni Şafak: TSK, IŞİD'e karşı menzil operasyonu başlatacak

Operasyonun ilk aşamasında Azez'in doğusundan Cerablus'a uzanan 8 kilometrelik alandan IŞİD temizlenecek

27 Nisan 2016 11:06

Suriye'den Kilis'e atılan roket mermileri nedeniyle teyakkuzda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'e karşı menzil operasyonu başlatılacağı iddia edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye, Kilis'e atılan roket mermilerinin ardından terör örgütü IŞİD'le mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Türkiye'nin, IŞİD'le mücadelede ABD ve Almanya başta olmak üzere uluslararası koalisyon ülkeleriyle vardığı mutabakatın ayrıntıları yeni dönemin yok haritasını da ortaya çıkardı. Buna göre, ilk aşamada Azez'in doğusundan Cerablus'a uzanan 8 kilometrelik bir alanda IŞİD'e karşı temizlik operasyonu başlatılacak.

 

Süpürme harekâtı

 

Türkiye sınırından Suriye içlerine uzanan 18 kilometre derinliğinde bir alan acilen terör örgütü unsurlarından arındırılacak. Başlatılacak operasyonla birlikte IŞİD, sınırlarımızdan süpürülecek. Koalisyon uçaklarının hava desteğiyle yürütülecekoperasyon kapsamında Türkiye, operasyona sınırdaki obüs, tank ve havan topları ile katkı verecek. Olası tehditlere karşı operasyonel birlikler de hazır bekletilecek. IŞİD'i süpürme operasyonuna özel eğitimli muhalif unsurlar da karadan katılacak. Uluslararası koalisyon, bu hattın uzun vadede korumasını üstlenecek.

 

Acil önlem ihtiyacı

 

Koalisyon ülkeleriyle yapılan mutabakat, Türkiye topraklarına düşen roket mermilerine karşı acil önlem ihtiyacı üzerine gündeme geldi. Koalisyon ülkeleri ile yapılan görüşmelerde, “Kilis'in Halep'in kuzeyindeki alandan, hareketli pikaplar üzerinden atılan Katyuşa mermileri ile vurulduğu" bilgisi aktarıldı.

Azez'in doğusundan Cerablus'a uzanan 8 kilometrelik bir alanda IŞİD'e karşı temizlik operasyonu başlatılacak.

 

Hareketli hedeflere karşı önlem

 

Görüşmelerde “IŞİD'in son saldırılarında doğrudan Türkiye'nin yerleşim alanlarını hedef aldığı, roketlerin yanlışlıkla düşmediği" de vurgulandı.

IŞİD'in hareketli hedeflerinin obüs ve tank gibi sabit hedeflere karşı etkili araçlarla vurulamadığı aktarılan görüşmelerde, Rusya'nın bölgede yarattığı tehdit dolayısıyla da daha etkin mücadele yürütülemediği belirtildi. Koalisyon ülkeleriyle mutabakat konusu alanın büyüklüğü de bu doğrultuda saptandı. IŞİD'den temizlenecek alanın büyüklüğü, Katyuşa roketlerinin etkili menzili olan 17-18 kilometre aralığı olarak belirlendi.

 

ABD'den füze desteği

 

Türkiye - Suriye sınırına ABD'nin çok namlulu füze sistemi HIMARS'ın yerleştirilmesi konusunda Washington'la anlaşmaya varıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, füze bataryalarının Mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş olacağını açıkladı. HIMARS füzeleri, uzun vadede Mare-Münbiç hattından Türkiye sınırına kadar olan bölgenin IŞİD'den tamamen temizlenmesi görevini üstlenecek. Halen sınıra 30 ila 40 km. mesafedeki Münbiç bölgesini Fırtına obüsleri görebiliyor. Ancak obüslerin bu menziline karşı ABD'nin 90 km. menzilli füzelerinin daha etkili olacağı belirtiliyor.

IŞİD karşıtı koalisyonun ABD'li komutanlarından General Peter Gersten de, HIMARS için çalışmaların sürdüğünü, sistemin “harika" olduğunu söyledi. Gersten, “Menzili tam olarak erişmesini istediğimiz yere kadar ve bizim hava unsurlarımızla birleşmiş halde çalışacak." ifadesini kullandı.

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