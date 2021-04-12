Yeni Şafak’tan bildiriye imza atan emekli amirallere: Biz, sizi de sahibinizi de tanıyoruz

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü sayısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmanın ardından Montrö bildirisi yayımlayan 103 emekli amirale ilişkin yer verilen yazıda, “Biz, sizi de sahibinizi de tanıyoruz. Bu millet, sahibinize karşı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşı koyacak inanç, irade ve kudrettedir” denildi.

“Biz sizi çok iyi tanıyoruz… Biz sizi 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan, özellikle de 15 Temmuz’dan tanıyoruz. İçinden çıktığınız, ekmeğini yiyip suyunu içtiğiniz aziz milletten nasıl nefret ettiğinizi; havasını soluduğunuz vatana nasıl kastettiğinizi, kendi hırslarınız için millet ve memleketi ateşe atmaktan nasıl canice bir haz duyduğunuzu çok iyi biliyoruz” ifadelerinin dikkati çektiği, “Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir” başlıklı söz konusu yazıda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“O kadar yüzsüzsünüz ve ibret almaktan, ders çıkarmaktan o kadar uzaksınız ki yeniden ve hâlâ şansınızı deniyorsunuz.

Ama milletteki vatan sevgisi, inanç, sabır, cesaret, feraset, mücadele kararlılığı ve gücü sizin ihanetinizden büyüktür.

Eğer bir gün yine televizyon ekranlarında karşımıza bir darbe bildirisiyle çıkarsanız, şunu unutmayın ki, biz de tarihin ve ecdadın bize yüklediği sorumlulukla, 84 miyon olarak topyekûn yine dimdik sizin karşınızda olacağız.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, cüret edeceğiniz her darbe girişiminin, dışarıdan size hükmeden kuklacılarınızın emri olduğunu, kastınızın Türkiye’yi istikrarsızlaştırma, bölme, parçalama, ülkeyi yoksullaştırma, itibarsızlaştırma hamlesi olduğunu size hatırlatacağız.

Türk milleti; iradesine bağlı askeri, polisi, jandarması ve yargısıyla bütün ihanetlerinizin üstesinden gelebilecek güç ve kararlılıktadır.”