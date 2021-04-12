Yeni Şafak’tan bildiriye imza atan emekli amirallere: Biz, sizi de sahibinizi de tanıyoruz

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü sayısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmanın ardından Montrö bildirisi yayımlayan 103 emekli amirale ilişkin yer verilen yazıda, “Biz, sizi de sahibinizi de tanıyoruz. Bu millet, sahibinize karşı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşı koyacak inanç, irade ve kudrettedir” denildi.
“Biz sizi çok iyi tanıyoruz… Biz sizi 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan, özellikle de 15 Temmuz’dan tanıyoruz. İçinden çıktığınız, ekmeğini yiyip suyunu içtiğiniz aziz milletten nasıl nefret ettiğinizi; havasını soluduğunuz vatana nasıl kastettiğinizi, kendi hırslarınız için millet ve memleketi ateşe atmaktan nasıl canice bir haz duyduğunuzu çok iyi biliyoruz” ifadelerinin dikkati çektiği, “Milletin iradesi emir aldığınız odakları yenecek güçtedir” başlıklı söz konusu yazıda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“O kadar yüzsüzsünüz ve ibret almaktan, ders çıkarmaktan o kadar uzaksınız ki yeniden ve hâlâ şansınızı deniyorsunuz.
Ama milletteki vatan sevgisi, inanç, sabır, cesaret, feraset, mücadele kararlılığı ve gücü sizin ihanetinizden büyüktür.
Eğer bir gün yine televizyon ekranlarında karşımıza bir darbe bildirisiyle çıkarsanız, şunu unutmayın ki, biz de tarihin ve ecdadın bize yüklediği sorumlulukla, 84 miyon olarak topyekûn yine dimdik sizin karşınızda olacağız.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, cüret edeceğiniz her darbe girişiminin, dışarıdan size hükmeden kuklacılarınızın emri olduğunu, kastınızın Türkiye’yi istikrarsızlaştırma, bölme, parçalama, ülkeyi yoksullaştırma, itibarsızlaştırma hamlesi olduğunu size hatırlatacağız.
Türk milleti; iradesine bağlı askeri, polisi, jandarması ve yargısıyla bütün ihanetlerinizin üstesinden gelebilecek güç ve kararlılıktadır.”
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Ne olmuştu?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.
Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.
Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
10 emekli amiral gözaltına alınırken, evlerinde arama başlatıldı. Dört amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı. Yaşı gereği gözaltına alınmayarak ifade vermeye çağırılan 4 emekli amiralin de bugün (12 Nisan 2021) Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Gözaltındaki amirallerin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan söz konusu metinle ilgili tarih ve içerik tartışması başladı. Tepkili olduğu bazı isimlerin bulunduğu gerekçesiyle bildiriye imzasını koymayan emekli amiral Semih Çetin, söz konusu metinde tarih ve bazı söylem değişiklikleri yapıldığını belirterek, bu değişikliklerin yapılma saatiyle, bildirinin yayımlanma saatine dikkati çekmişti.
TIKLAYIN - Emekli amiral Semih Çetin: "Bu bir darbe metnidir" diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş