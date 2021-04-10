Emekli amiral Semih Çetin: "Bu bir darbe metnidir" diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamaları sonrası 103 emekli amiralin Montrö bildirisine tepki gösterdiği isimlerin bulunması sebebiyle imzasını koymadığını söyleyen ve söz konusu metinde tarih ve bazı söylem değişiklikleri yapıldığını açıklayan emekli Amiral Semih Çetin, “Bütün konuşmaları inceledik. ‘Bu bir darbe metnidir’ diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş. Bunları amirallerimiz de açıklayacaktır” dedi.

Dünkü açıklamalarının ardından Cumhuriyet’e konuşan Çetin, ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesinin eklenişi ve tarihin 4 Nisan olarak değiştirilmesi ilk kez saat 20.40’ta gönderilen metinde yer aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Grupta saat 20.40’tan önce bu son hali paylaşılmadı, o ana kadar yayımlanan hiçbir metinde bunlar yok”

“Tarih 6 Nisan’dan 4 Nisan’a dönüyor. Grupta ilk metni yayımlamaya 2 Nisan’da başlamışlar. 20 küsur metinin hepsi 6 Nisan tarihli. Grupta saat 20.40’tan önce bu son hali paylaşılmadı. O ana kadar yayımlanan hiçbir metinde bunlar yok. Sonra 22.50’de bir daha gönderiliyor ve 4 dakika sonra 22.54’te de Veryansın’da yayımlanıyor. Sonuç olarak bu olan grup içerisinde olmuş. Ama grubun yazışmalarına baktığınızda yayımlanan metinlere onay veren ya da yorum yapan kimse de yok.”

“‘Yüce Türk Milleti’ ifadesi olsa ne olur olmasa ne olur”

Açıklamanın erkenden sızdırıldı gibi söylemlerin spekülasyon olacağını söyleyen Çetin, “Yapılan incelemelerde de görülecek bunlar zaten. Bizler de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunları tartışılırken, sanki yayımlanan metnin son hali darbe çağrışımı yapıyor da biz onun savunmasını yapıyormuşuz gibi görünüyor. Ama öyle değil. ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesi olsa ne olur olmasa ne olur?” diye konuştu.

TIKLAYIN - Emekli amiral Semih Çetin: Belgenin tarihi değiştirilmiş, "Yüce Türk Milleti" ifadesi eklenmiş, 4 dakika sonra da Veryansın TV'de yayınlanmış