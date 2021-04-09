Emekli amiral Semih Çetin: Belgenin tarihi değiştirilmiş, "Yüce Türk Milleti" ifadesi eklenmiş, 4 dakika sonra da Veryansın TV'de yayınlanmış

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamasının ardından 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bildiriye imza atan başka isimlere tepkisi nedeniyle imzasını koymadığını belirten emekli amiral Semih Çetin, Halk Tv’de katıldığı Açıkça programında, WhatsApp grubuna gelen metnin tarihinin 6 Nisan 2021 olduğuna dikkati çekmişti. Çetin, bugün bildiriye imza atan bir emekli amiralin söz konusu metinde değişiklikle “Yüce Türk Milletine” ifadesinin eklenerek 3 Nisan 2021 saat 22.50’de onaya sunulduğu bilgisi verdiğini aktardı. Söz konusu metinin Veryansın TV'de ise saat 22.54’te yayımlandığına işaret eden Çetin, “Hıza bak” dedi.

Çetin, “Özetle belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021 saat 10.44. Yüce Türk Milletine ifadesi yok, yayınlanma tarihi 06 Nisan 2021. Bunun üzerine tarih, başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021 saat 22.50. Veryansın TV'de yayın saati 22.54. Hıza bakın" diye yazdı.

Emekli amiral Semih Çetin, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

Çetin, Halk TV'de katıldığı Açıkça programında, "Bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen WhatsApp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında ‘şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın’ gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Sonunda da ‘kamuoyuna saygıyla arz ederiz’ ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu program yayını şöyle: