Yeni Şafak'ta ayrılık: Eleştirel bakışı açısı akademisyenliğin doğasında var

Hükûmete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazarı Beykent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Ahmet Ulusoy, köşesine veda etti.

2015’ten beri Yeni Şafak’ta yazan Ahmet Ulusoy, bugün yayınlanan, “Yeni Şafak gazetesine veda” başlıklı yazısıyla, gazeteye veda etti.

Haftada 2 kez köşe yazan Ulusoy, eleştirel bakış açısının akademisyenliğin doğasında bulunduğunu belirterek “Dolayısı ile de köşe yazılarını bu doğal yapıdan arındırırsanız hem bilim adamlığınıza hem mesleğinize olan inancınıza, bakış açınıza, size yüklenen misyona aykırı hareket etmiş olursunuz.

Sosyal bilimlerde iki artı iki dört etmiyor. Özellikle de iktisat politikası yazıyorsanız mutlaka belirli kararlara karşı birtakım gölge alanların olduğunu da görmeniz ve söylemeniz gerekiyor. Bu söylem-duruş aslında hem o politik kararın iyileştirilebilecek yönlerini gösterme, konuyla ilgili taraflara farklı bakış açıları kazandırma, hem de bardağın boş ve dolu tarafı olduğunun farkındalığını artırma etkisi yapacaktır.

Akademisyen olup da bir gözünü kapatıp olaylara ya da politikalara peşin hükümle bakma; bilimin nesnel bakışını, ruhunu anlamamanın tezahürü olur ancak” dedi.

Gazete emekçilerinden helallik isteyen Ulusoy, şöyle devam etti:

“Gazetedeki yazı yazma sürecinde Sn. Ahmet Albayrak beyefendiyle muhatap oldum. Çok samimi bir ortam içerisinde yaklaşık 6 yıldır gazetede keyifle görev yapmanın mimarı kendileridir diye düşünüyorum. Bunun için de kendilerine özel bir teşekkür borçluyum.

Ez cümle: mesleki kariyerimle ilgili bazı gelişmelerden dolayı, köşe yazılarıma hiç arzu etmememe rağmen, şimdilik son veriyorum.

Bu vesileyle Yeni Şafak gazetesi sahiplerine, yöneticilerine, çalışanlarına her iletişim kurduğumda gösterdikleri anlayıştan-nezaketten dolayı teşekkür ediyorum”