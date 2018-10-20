Yeni Şafak: Suudi Arabistan'a tuzak kuruldu; Trump, yüz milyarların peşinde

Suudi Arabistan dün, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın hemen azledilmesini ,BAE veliahtı Muhammed Bin Zaid'in ise kovulması gerektiğini işaret ederek, "Tuzak Suudi Arabistan’a kuruldu. Trump, yüz milyarların peşinde" dedi.



"Amaç; Suudilerin yüz milyarlarca dolarına el koymak"

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi yönetiminin enkaz altında kaldığını kaydeden Karagül, S. Arabistan’ın iç meselesi, Kraliyet’teki iktidar kavgaları, Suudi ekseni üzerinden yürütülen bölgesel hesapların özellikle oğul Selman ve bin Zaid üzerinden servis edilen ve bütün bölgeyi imhaya yönelik bir proje olduğunu iddia ederek," Trump yönetiminin Kaşıkçı olayını paraya çevirme yüzsüzlüğü, dahası ABD piyasasındaki yüz milyarlarca dolar Suudi varlığına el koyabilmenin işaretleri vermesi gibi birçok önemli hedef, okumayı bilenler için sır olmaktan çıkmıştır" diye yazdı.

"Selman ve Zaid durdurulmalı!"

Selman ve Zaid üzerinden S. Arabistan’ı dağıtma projesine dikkati çeken Karagül, "Şimdi, S. Arabistan çok zor durumda. Dünya başlarına yıkıldı. Oğul Selman, onu yöneten Bin Zaid üzerinden ağır bir sınavdan geçiyor. Durumun vahametini, Kaşıkçı cinayetiyle ortaya çıkan gerçeklerden sonra da kavrayamazlarsa, birkaç yıla kalmaz bir “S. Arabistan Cephesi” ile karşılaşırız. Trump yönetimi, bırakın silah satmayı, bırakın günübirlik yağmayı, bu ülkenin yüz milyarlarca dolarına el koymak için Kaşıkçı cinayetini bile kullanıyor. Veliaht Selman değiştirilmeli, Riyad ancak böyle kurtulur..."değerlendirmesinde bulundu.

Yazarın "Veliaht Selman hemen azledilmeli. Bin Zaid coğrafyadan kovulmalı. Tuzak Suudi Arabistan’a kuruldu. Trump, yüz milyarların peşinde" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz