Yeni Şafak: Şaban Dişli, vekillikten de istifa etsin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Şaban Dişli’nin istifasını bugünkü birinci sayfasına taşıyan hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Dişli için “Vekillikten de istifa etsin” başlığına yer verdi.

AKP Genel Başkan Başdanışmanlığına kısa süre önce atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli bu görevinden istifa etti. Dişli, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu şerefli göreve atanmamın ardından, gerek basın, gerek sosyal medya, gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Şaban Dişli’nin istifasını bugünkü birinci sayfasına taşıyan hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin “Vekillikten de istifa etsin” başlığına yer vermesi dikkat çekti.

Yeni Şafak’ı haberinde, “Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan Dişli, 15 Temmuz'un kritik isimlerden Tümgeneral Dişli'nin kardeşi. Dişli'nin şimdi de vekilliği bırakması bekleniyor.

Partide birçok kişinin Dişli’nin Genel Başkan Danışmanlığı’ndan istifasını yeterli görmediği ve hem AK Parti’den hem de milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini dile getirdi” İfadeleri yer aldı.

Gazetenin birinci sayfası şöyle: