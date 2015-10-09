Yeni Şafak: Rusya, PYD ile anlaştı

Yeni Şafak Gazetesi, Rusya'nın Suriye'de muhaliflere yönelik hava operasyonlarına karadan destek sağlamak için PYD ile anlaştğını yazdı. Gazete, "Moskova, Şam ve PYD'nin Kamışlı’da bir irtibat bürosu kurduğunu" iddia etti.

Hükümete yakın yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Şafak, "Suriye'yi Hazar Denizi'nden gönderdiği füzelerle vuran Rusya, yürüttüğü hava operasyonlarına kara desteği sağlamak üzere harekete geçtiği belirtti. Rusya'nın Suriye yönetimi ile PYD arasında arabuluculuk yaptığı ve üçlünün doğuda koordineli operasyonlar yapma konusunda anlaştığını" öne sürdü.

Gazetenin haberi şöyle:



Edinilen bilgiye göre Rusya, hava destekli kara operasyonları konusunda PYD'nin desteğini aldı. Rusya'nın arabuluculuğuyla Şam'a giden ve Esad güçleriyle biraraya gelen PYD heyeti, hava operasyonları yürüten Rusya'ya verilecek kara desteği için detayları görüştü. Görüşmelerin ana konusu ise PYD'nin doğudaki operasyonlara katılması ile ilgili oldu. Askeri işbirliğinin Suriye-Irak sınırını, özellikle de Şedadi ile Hul'u kapsayacağı belirtiliyor. Kürt yetkililerin Şam haricinde Lazkiye'ye de giderek Rus uzmanlarla işbirliğinin boyutunu konuştukları da iddialar arasında.



Kamışlı'da irtibat bürosu





Rusya, operasyonların başarı şansını artırmak üzere Şam yönetimi ve PYD'nin de yeralacağı üçlü bir operasyon odası kuracak. Hava destekli kara operasyonlarının koordine edildiği görüşmelerde, operasyonların eşgüdümlü yürütülmesi için Kamışlı'da bir irtibat bürosu kurulması kararlaştırıldı. İrtibat bürosunda Suriyeli 7 subay görev alacak. Bu arada Rusya arabuluculuğu sonucu PYD'nin, özellikle Haseke'de, IŞİD püskürtüldükten sonra konuşlandığı bazı noktalardan çekildiği ve rejim ordusunun ikmaline olanak sağladığı konuşuluyor. Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Kürtlerin 'muhalifleri' çıkarması ile birlikte ordu kontrolündeki mahallelere geçişlerin açılmasının da bu görüşmelerin meyvesi olduğu kaydediliyor.



Özerklik sözü Moskova'dan

Esad'i yeniden canlandırmak isteyen Rusya'nın hava operasyonlarının etkisini artırmak için PYD'yi ortak operasyonlara çekme çabası, işbirliği görüşmelerinde hangi alışverişlerin yapıldığı sorusunu da gündeme getirdi. PYD'nin Esad ve Rusya adına cepheye inişi şimdiden “PYD lideri Salih Müslim, özerklik sözünü Moskova'dan aldı" yorumlarına neden oldu.





Kuzey'e güney görevi





Rusya'nın Suriye'deki operasyonları sonrası sınırda yaşanan hareketliliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce güneye 'Awacs' olarak da bilinen Havada Erken Kontrol ve İhbar (HİK) uçağı gönderildi. Türkiye'nin elinde aktif olarak henüz bir adet bulunan HİK uçağı, 2014 yılında TSK envanterine girmiş ve uçağa 'Kuzey' adı verilmişti.

