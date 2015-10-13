Yeni Şafak: Rusya IŞİD'i Türkiye'ye sürüyor

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, "Rusya'nın IŞİD'ı Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve PYD ortaklığıyla Türkiye'ye sürdüğünü" iddia etti.

Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e ve muhalif gruplara yönelik hava operasyonlarının hatırlatıldığı haberde, "Rusya ve Esed rejimi, hava bombardımanlarıyla IŞİD'i Türkiye sınırına sürüyor. Amaç IŞİD ile Türkiye'yi aynı fotoğraf karesine sokmak. İleriki aşamada ise IŞİD'i Türkiye ve muhaliflere karşı silah olarak kullanmak" iddiaları yer aldı. Bu ifadeler gazetenin bugünkü (13 Ekim 2015) birinci sayfasında yer alırken, internet sitesinde verilmedi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tam metni şöyle:

Suriye, yeniden dizayn edilirken devreye giren Rusya, IŞİD'ı Esed ve PYD ortaklığıyla Türkiye'ye sürmeyi planlıyor. Rusya, IŞİD'i Türkiye sınırına hapsetmek, Esad’a en yüksek sesle tepki gösteren Türkiye’ye IŞİD’i musallat etmeyi amaçlıyor. Son noktada ise 'IŞİD militanları Türkiye üzerinden Suriye’ye girdi' algısı yaratarak Türkiye'yi sıkıştırmak istiyor.

Rusya, “IŞİD'i vuracağım" diyerek hava operasyonlarına başladı. Ancak Rus uçakları IŞİD hedefleri yerine ÖSO ve sivil halkı vurdu. IŞİD'e yönelik hava operasyonları da neredeyse son buldu. Rusya, daha da ileri giderek Lazkiye semalarında 340 kilometrelik alanı radarla korumaya aldı. Halen Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis arasındaki 90 kilometrelik hattın karşısı IŞİD'in denetiminde bulunuyor. Ancak “IŞİD'i vuruyorum" diyen Rusya, Türk hava sahasını ihlal etmesine karşın buradaki IŞİD hedeflerine henüz bir bomba doğrultmadı. Rusya'nın, Esed ve PYD işbirliğinde IŞİD'İ Türkiye'ye sürmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Kobani ve Afrin'deki PYD militanları Rusya'ya destek veriyor. Rusya'nın, IŞİD'in bulunduğu sınır hattına operasyon düzenlememesi de dikkat çekiyor.

Rusya'nın IŞİD'e Türkiye sınırına doğru koridor açması soru işaretlerine neden oldu. Türkiye'ye, ABD öncülüğündeki koalisyona destek verdiği için diş bileyen IŞİD, üçlü ittifakın amaçlarına ulaşmasında kullanılacak. Esed rejimi, Rusya ve PYD'nin üzerinde anlaştığı plan hedefine ulaşırsa hem Esed Rejimi ilk günden itibaren rejimin sivil halka zulmüne karşı uluslararası toplumu harekete çağıran Türkiye zor durumda ve devre dışı bırakılarak memnun edilecek, hem PYD dolayısıyla PKK'ya Türkiye'ye yönelik emellerini gerçekleştirmesinde destek sağlanmış olacak hem de Rusya, Suriye'de bırakacağı çözümsüzlük tablosuyla başta Çeçenler olmak üzere Suriye'de palazlanan ve güçlenen terör örgütlerinden kendisine yönelecek olası saldırıları bertaraf edeceği gibi sıcak denizlere açılma ve uluslararası çıkarlarını koruma avantajlarını sürdürecek.



Rusya, Esed, PYD el ele



Rusya, son olarak hava operasyonlarına kara desteğini sağlamak üzere PYD ile görüşme trafiği yürüttü. Rusya, Esad ordusu ve YPG eşgüdümlü operasyonlar için düğmeye basıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov da, Paris'te PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ile biraraya geldi. Görüşme, “PYD, özerklik sözünü Moskova'dan aldı" şeklinde yorumlandı. Putin, “Suriye'de kara operasyonu olmayacak" açıklamasını yapsa da Esed Rejimi ve YPG işbirliği üzerinden bölgede operasyon düğmesine basıldı.



Rus TV'sinden yalanlar



Öte yandan, Rusya'nın planı dün Rusya resmi televizyonundaki bir haberle de doğrulandı. Rossiya adı kanal, Suriye ordusunun saldırısı sonrası IŞİD militanlarının Türkiye sınırına doğru kaçtıklarını öne sürdü. Rus savaş muhabiri Yevgeni Poddubni, Suriye ordusu komutanlarının IŞİD militanlarını Türkiye sınırına yakın alana sıkıştırdıklarını, yakında sınırında da kontrolü ele alacaklarını iddia etti. Rus muhabirin şu sözleri ise, başlatılan algı operasyonunu gözler önüne serdi. Muhabir, “Suriyeli askerlerin iddiasına göre, Türkiye mercileri radikallere yardım ediyor." yalanını uydurdu.



Esed, hava desteğiyle ilerliyor



Rusya hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Hama ile kuzey kırsalındaki köy ve beldelerde muhaliflere yoğun saldırılar düzenlediği, Esed güçlerinin de bu sayede ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

Rusya savaş uçakları, Hama ile kuzey kırsalındaki köy ve beldelerde muhaliflere yoğun saldırılar düzenliyor. Muhalif kaynaklar, Hama'nın kuzey kırsalındaki Es-Sıkeyk, Atşan, El-Muğir ve Tel Osman'da rejim ile yaşanan çatışmaların şiddetlendiğini ve Rus uçaklarının yoğun bombardımanı nedeniyle Es-Sıkeyk ve Kefrenbude beldelerinden çekilmek zorunda kaldıklarını açıkladı.



Rus ordusu kayıp veriyor



Esed güçlerinin muhaliflerin çekildiği söz konusu bölgede kontolü sağlayamadığını, muhalif savaşçıların rejimin askeri araçlarını sürekli takip ettiğini ve anti tank silahlarla hedef alarak beldelere girmelerini engellediğini aktaran kaynaklar, rejim güçlerine ait çok sayıda aracın tahrip edildiğini, birçok askerin öldürüldüğünü ve taraflar arasındaki çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

IŞİD, iki bölgeyi Esed'e teslim etti

Suriye'de Esed rejimi ve terör örgütü IŞİD, işbirliği yapmaya devam ediyor. Yerel kaynaklara göre terör örgütü, dün akşam saatlerinde Halep'ip kuzeyindeki Serbest Ticaret Bölgesi ve Kefr Tune'yi çatışmasız şekilde rejim güçlerine devretti. Kaynaklar, IŞİD'in ilerlemesinde rejimin desteğinin belirleyici olduğunu ifade ediyor.



24 saatte 53 nokta vuruldu



Rusya Savunma Bakanlığı da, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait olduğu ileri sürülen 53 noktanın vurulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, hedef alınan noktalar için Su- 34, Su-24M ve Su-25 tipi uçakların son 24 saatte 55 uçuş yaptığına işaret edildi. Hedef alınan noktaların, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humus'ta bulunduğu belirtildi.



F-16'lara Suriye'den yine taciz



Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye hudut hattında devriye uçuşundaki uçaklara, Suriye'de konuşlu SA füze sistemlerince toplam 3 dakika 9 saniye tacizde bulunulduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Bunun üzerine jetlerin gerekli reaksiyonu gösterdiği bildirildi.



Türkmenler 6 şehit verdi



Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterlerin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Türkmen hayatını kaybetti. Suriye Türkmen Meclisi üyesi Saadettin Molla, muhaliflerin kontrolündeki Cebel Ekrad bölgesinde sabah saatlerinde başlayan bombardımanın devam ettiğini belirterek, “Bölge, havadan, karadan, hatta uzun menzilli füzelerle denizden bombalanıyor. Füzelerin içerisinde misket bombaları var. 6 şehidimiz var. Onlarca yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Türkiye'ye gönderilen yaralılarımız da oldu. Burada durum çok ciddi" diye konuştu. Molla, “Rusya yeni çıkarttığı tüm silahları Suriye'de deniyor." dedi.