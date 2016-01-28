Yeni Şafak: Rusya, Bayır Bucak'a S - 400 füzelerini yerleştirecek

Suriye ordusunun Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı Bayır Bucak bölgesinde hakimiyet sağlamasının ardından, Yeni Şafak gazetesi Rusya’nın bölgeye S - 400 füzelerini yerleştireceğini iddia etti. Gazete ayrıca, Gımam ve 45 Tepe’ye Ruslar tarafından dinleme istasyonu kurulacağını da yazdı.

Gazetenin manşetinde Yılmaz Bilgen imzasıyla yayınlanan habere göre, Gaziantep, Mardin'in bir bölümü, Adana, Mersin, Hatay, Niğde, Nevşehir, Antalya, Şanlıurfa ve Konya illeri S - 400 füzelerinin menzili içine giriyor.

Rusya’nın Bayır Bucak’a füze yerleştireceğini ve dinleme istasyonu kuracağını iddia eden gazete, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genel Kurmay Başkanı Ahmet Berri’nin, “Ruslar, Lazkiye'de bulunan askeri üstlerini güvenli hale getirmek için Türkmen Dağı'nda kalıcı olmak istiyor. Bunun için Gımam ve 45 Tepe'ye dinleme istasyonları kurmaya başladılar" görüşlerine yer verdi.

Gazetede yayınlanan haberin tamamı şöyle:

''Bayır Bucak’a bomba yağdırarak Esed-İran askerleri karşısında Türkmenleri gerileten Rusya, sınırın hemen dibinde çok tehlikeli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Moskova, Türkmen Dağı’ndaki Salma kasabasına S-400 füzeleri yerleştirecek. Gımam ve 45 Tepe’ye ise dinleme istasyonları getirildi bile.

Yoğun hava bombardımanıyla Esed'in İran destekli kara birliklerini Türkmen Dağı'na yerleştiren Rusya, sınırda çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Moskova, Lazkiye'den sonra Hatay'ın hemen güneyindeki Bayır Bucak'a da S-400 füzesi konuşlandıracak. Haftabaşında Moskova'dan Lazkiye'ye gelen uzman bir ekip, muhaliflerden ele geçirilen Türkmen Dağı'nda S-400 füzeleri ve Rus istihbaratının kullanacağı dinleme istasyonları için yer teftişinde bulundu. Yeni Şafak, Rusların S-400 hava savunma sistemlerini bölgedeki Salma kasabasına yerleştirme amaçlı ön çalışma faaliyetlerini başlattığı bilgisine ulaştı.

Kalıcı olmak istiyorlar

Salma kasabasının kuzeyinde özel bir alan oluşturarak hava savunma sistemini burada aktive etmeyi planlayan Moskova, Türkmen Dağı bölgesinin yüksek noktalarından Gımam ve 45 Tepe'ye de dinleme istasyonları ve hava radar sistemleri kuracak. Lazkiye kırsalında rejim ve Şii milislerle birlikte Kürt Dağı ve Türkmen Dağı bölgesinde hava bombardımanlarının yardımıyla ilerleyen Esed güçleri, son 2 buçuk ay içinde muhaliflerin kontrolündeki 25'ten fazla noktayı ele geçirdi. Bölgede yaşanan askeri hareketliliği değerlendiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genel Kurmay Başkanı Ahmet Berri, “Ruslar, Lazkiye'de bulunan askeri üstlerini güvenli hale getirmek için Türkmen Dağı'nda kalıcı olmak istiyor. Bunun için Gımam ve 45 Tepe'ye dinleme istasyonları kurmaya başladılar" diye konuştu.

Güneyden kuşatma

24 Kasım'da Türkiye tarafından savaş uçağı düşürülen Rusya, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hımeymim Üssü'ne S-300 hava savunma füzeleri yerleştirmişti. Nusaybin'in hemen karşısındaki Kamışlı ve Humus kırsalında da askeri üs inşa eden Rusya'nın, PYD bölgesi Haseke'de de benzer bir askeri üs kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Akdeniz kıyısındaki Tartus'ta uçakların da inip kalktığı bir üssü daha bulunan Rusya'nın, burada çok sayıda savaş jeti bulunuyor. Moskova'nın Esed rejimine destek için Doğu Akdeniz'e gönderdiği savaş gemileri de Tartus limanını kullanıyor. Tartus Üssü'nde 1700 Rus askerinin görev yaptığı belirtiliyor.

İçimizi gözetliyor

Rusya'nın Türkmen Dağı'na yerleştirmeyi planladığı uzun menzilli hava savunma sistemi S-400, en son teknoloji ile donatıldı. Rus yapımı S-400 sistemi, 600 kilometrelik alanda radar taraması yapabilme yeteneğine sahip. Füzelerin erken uyarı sistemleri sayesinde 'hayalet uçak' diye adlandırılan hedefleri izleme ve bu hedeflere kilitlenme özelliği var. Füzenin menzili içerisinde Gaziantep, Mardin'in bir bölümü, Adana, Mersin, Hatay, Niğde, Nevşehir, Antalya, Şanlıurfa ve Konya da yeralıyor.

Esed'e ağır darbe: 100 ölü

Suriye'de muhalif birlikleri Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Esed güçlerine ağır darbe vurdu. Muhalif gruplardan Feylak eş Şam saha komutanı Yakup eş Şami, Merce beldesine rejim güçlerine bağlı aralarında İran, Irak ve Hizbullah milislerinin de olduğu 100 kişinin öldürdüğünü açıkladı. İki tankla çok sayıda askeri aracı da imha ettiklerini bildiren Şami, ''Merc cephesi, Cobar ve Arbin'deki cephe hatlarından farklıdır. Cobar ve Arbin beldesinde rejime karşı yerleşim yerlerinde savaşan muhalifler, Merc'de ise açık alanda savaşıyor'' diye konuştu''