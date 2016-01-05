Yeni Şafak: Riyad-Tahran geriliminde Türkiye itidal çağrısı yapacak, arabuluculuk olmayacak

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak, Türkiye'nin, İranlı şeyhin idamı sonrası Suudi Arabistan ve İran arasında tırmanan gerilim için itidal ve teenni çağrılarını gündeme getirme hazırlığı yapıyor.

Suudi Arabistan'ın, Arap Baharı sürecinde ülkedeki ayaklanmaları teşvik ettiği iddiasıyla 2012'den bu yana yargılanan Şii din adamı Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişiyi idamı, Suudi Arabistan ile İran arasında uzunca bir süredir devam eden gerilimi tırmandırdı. İran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve konsolosluğu yakıldı, birçok ülkede Şiiler protesto gösterilerinde bulundu. İki ülke karşılıklı nota verip ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği açıklamaları gelirken, İran ve Suudi Arabistan'dan siyasi ve dini liderler nezdinde karşılıklı tehditler gerilimi daha da artırdı.

Kayıplar daha fazla olacak

Türkiye'nin gelişmeleri 'endişeyle izlediğini' yazan Yeni Şafak, "İki ülke arasındaki gerilime müdahil olmak istemeyen Türkiye, mevcut dış politika uyarınca da bölge barışı için hassasiyetlerini her platformda gündeme getirecek. Bu doğrultuda mezhep çatışmalarına karşı duruşunu koruyan Türkiye, her iki ülkeye itidal ve teenni çağrısında bulunacak, mezhep geriliminin bölgeye de hiç kimseye de kazandırmayacağını vurgulayacak. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam etmesi temennisini dile getirecek olan Türkiye, artan gerilimden kimsenin bir şey kazanmayacağı gibi kayıpların daha fazla olacağını da vurgulayacağını" ifadelerine yer verdi.

İran'ın Meşhed kentindeki Suudi Arabistan Konsolosluğu geçtiğimiz günlerde Şii gruplar tarafından ateşe verilmişti.

"Arabuluculuk gündemde değil"

Yeni Şafak'ın haberine göre, “İki ülke arasında tansiyonun yükselmemesi için gerekli çağrılar, çalışmalar yapılır” diyen kaynaklar, buna karşın iddiaların aksine “arabuluculuk” gibi bir konunun şu an Türkiye'nin gündeminde olmadığını vurguluyor. Uluslararası standartta adil yargılama konusunda da Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığına işaret edilmesi bekleniyor. İran-Suudi Arabistan geriliminin, Suriye'de siyasi çözüm için devam edecek görüşmelere de yansıyabileceği belirtiliyor. Yeni gelişmeler ışığında Tahran yönetiminin Suriye'de varılan mutabakata karşı tutumunu değiştirebileceği ifade ediliyor.