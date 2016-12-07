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Yeni Şafak: Referandum 23 Nisan'da yapılacak

Başbakan Yıldırım, teklifin bu hafta Meclis'e geleceğini söylemişti

07 Aralık 2016 13:35

Yeni Şafak gazetesi, yeni anayasa referandumunun 23 Nisan'da yapılacağını iddia etti.

Haberde, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerin ocakta başlaması, teklifin iki haftada Genel Kurul'a gelmesi ve bu sürecin de 1 ayı bulmasının beklendiği yazıldı. "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da 60 günlük referandum takvimi işlemeye başlayacak" denen haberde, "Bu sürenin dolmasını takip eden ilk pazar günü de referandum yapılacak. Sürecin bu şekilde işlemesi halinde referandumun 23 Nisan 2017 Pazar gününe denk gelme ihtimali bulunuyor" yorumu yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 5 Aralık'ta TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Ankara kulislerine göre görüşmede, Meclis'in feshi ve cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisindeki pürüzler giderildi.

Başbakan Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, anayasa teklifini bu hafta Meclis'e getirmeyi planladıklarını söylemişti Meclis Başkanı İsmail Kahraman oy kullanamayacağı için AKP'nin 316 milletvekiliyle tam kadro teklifinin arkasında olacağı, 39 milletvekili bulunan MHP'nin ise  4 fire vereceği konuşuluyor. Bu durumda teklif AK Parti ve MHP'nin 351 oyu ile TBMM'den geçecek ve referandum yolu açılacak.

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