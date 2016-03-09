Yeni Şafak: PKK, PYD, DHKP-C ve MLKP 11 ve 20 Mart'ta saldırı hazırlığında

eni Şafak gazetesi, PKK, PYD, DHKP - C, MLKP gibi örgütlerin 20 Mart’ta silahlı eylemlere hazırlandığını iddia etti. Gazetenin iddiasına göre, DHKP - C ve MLKP 11 Mart’ta saldırı düzenleyecek; 20 Mart’ta ise 11 bin PKK’lı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine saldırarak ilçeyi kurtarılmış bölge ilan edecek. Haberde, "PYD ise Suriye’den Türkiye’ye geçerek güvenlik güçlerine karşı eylem yapacak" dendi.

Yılmaz Bilgen imzasıyla yayımlanan haberde, Siyasi Partiler Yasası hükümlerine göre kurulan legal bir parti olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi de ‘terör örgütü’ ilan edildi.

Türkiye’deki saldırılar için silahların Suriye Arap Cumhuriyeti’nin istihbarat örgütü El Muhaberat tarafından temin edildiğini de iddiaları arasına ekleyen Yeni Şafak’ta yayımlanan haber şöyle:

PKK, PYD ve sol terör örgütleri, 20 Mart’ta Türkiye’yi kan gölüne çevirecek büyük bir kalkışmaya hazırlanıyor. Plana göre, DHKP-C ve MLKP 11 Mart’ta sansasyonel eylemler yapacak. 20 Mart’ta ise Kandil’in talimatıyla 11 bin PKK'lı Yüksekova’yı kurtarılmış bölge ilan edecek. Suriye’den gelecek 8 bin PYD'li ise Türkiye’deki güvenlik noktalarına saldıracak.

DHKP-C, MLKP ve SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi) gibi sol terör örgütleri, başta metropoller olmak üzere Batı illerinde provokatif saldırılar planlıyor. PYD'nin Kobani'yi IŞİD'ten geri almasını müteakip 'Devrimci Dayanışma' çerçevesinde işbirliği kararı alan PKK-PYD ve sol terör örgütleri 11 Mart'ta harekete geçiyor. 'Kesintisiz direniş' sloganı ile başlayacak döneme bölücü örgüt PKK ise başta Güneydoğu il ve ilçelerinde birçok yerleşim birimini kapsayan saldırılarla katılacak.

Kandil’den talimat

Kandil PKK'ya eylemlere 20 Mart'ta başlayın talimatı verdi. İstihbarat ve Emniyet raporlarına göre, Hakkari ve Şırnak bölgesinde taktik sınır saldırıları ile başlayacak provokasyon süreci kurtarılmış bölge hedefi ile il ve ilçelere yayılacak. 11 Mart'ta batı illerinde başlayacak provokasyon sürecinde büyük şehirlerde bulunan emniyet binaları ve bazı kamu kurumları ile birlikte infiale yol açacak sansasyonel eylemler planladı. Terör örgütlerinin planları arasında halkın kalabalık olduğu yerlerde canlı bomba eylemleri de var.

Cephane Esed’den

2015 yılı Ocak ayı içerisinde Kandil'de toplanan KCK Yürütme Konseyi'nde, kalkışmanın Hakkari Yüksekova'da başlamasına karar verildi. Örgüt daha sonra Bingöl, Muş, Ağrı, Van, Ardahan, Kars, Erzurum Kırsalı ve İstanbul Gazi Mahallesinde büyük çaplı ayaklanma başlatarak kurtarılmış bölgeler modelini uygulamaya koyacak. PKK tarafından öncelikle Hakkari Yüksekova'ya ilk örgüt bayrağının dikilmesi ardından Muş-Varto, Ağrı-Diyadin, Bingöl-Karlıova ve Erzurum-Tekman ilçelerinin ele geçirilmesi planlanıyor. Türkiye'de büyük şehirleri kan gölüne çevirmek isteyen sol terör örgütlere silah ve cephane desteği Suriye istihbarat birimi El Muhaberat tarafından temin edildi. Aralık ayından buyana Kesep hattından önemli oranda silah ve cephane sevkiyatı gerçekleştirildi.

Karakollara taktik saldırı

Örgütün kanlı planı önce sınır bölgelerinde bulunan askeri karakollara taktik saldırılar yapmak üzerine kurulu. Esas hedef ise kararlaştırılan il ve ilçe merkezlerinde bulunan karakolların vurulması. Ardından büyük şehirlerde sol terör örgütleri ile ortaklaşa kaos amaçlı ortak eylemler gerçekleştirilerek ilginin batıya kaydırılması ve Güneydoğu bölgesinde bazı il ve ilçelerde kurtarılmış özerk bölge ilanı için askeri ve polis noktalarına ağır saldırı başlatılması planlanıyor.

Cephane Suriye’den

Türkiye'de büyük şehirleri kan gölüne çevirmek isteyen sol terör örgütlere silah ve cephane desteği Suriye istihbarat birimi El Muhaberat tarafından temin edildi. Aralık ayından bu yana Kesep hattından önemli oranda silah ve cephane sevkiyatı gerçekleştirildi.

81 ilde alarm

Türkiye'de özellikle Güneydoğu illeri ve büyükşehirlerde kamu binalarına yönelik terör saldırısı ihbarı üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Saldırılara karşı 81 ilin valilik ve güvenlik güçleri de uyarıldı. Son dönemlerdeki operasyonların ardından güvenlik güçleri, terör örgütlerinin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak gibi Güneydoğu illerinde kamu binalarına terör saldırısı düzenleyeceği yönünde istihbarat bilgileri ele geçirdi. Örgütlerin eylem planlarının deşifre edilmesinin ardından 81 ildeki tüm valilik ve emniyet birimleri uyarılarak, terör örgütlerinin sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve öncelikli hedefte kamu binalarının bulunduğu belirtildi.