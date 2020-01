Yeni Şafak: Paralel yapı 61 işadamını Kerkük üssünden dinledi, raporlar ABD'ye gönderildi

Yeni Şafak gazetesi, devlet içine sızdığı iddia edilen ve Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen “paralel yapının” Irak’ta birçok yatırımı bulunan Ahmet Çalık, Ünal Aysal, Mehmet Sepil, Ahmet Nazif Zorlu, Hüsnü Özyeğin ve Cihan Kamer'in de aralarında bulunduğu 61 işadamını dinlediğini yazdı.

Habere göre, Kuzey Irak'ta telefon konuşmalarını kayıt altına alan “paralel yapı”, tutulan kayıtları haftalık raporlar halinde ABD'nin Philadelphia kentindeki arşivine postaladı.

Yeni Şafak’taki habere göre, “paralel yapı” Irak'taki 3 ayrı GSM şirketine ait hatları dinlemek için 'denetimin zayıf olduğu' Kerkük kentine de istasyon kurdu. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2014) nüshasında yayımlanan, “Dinleme Üssü Kerkük” başlıklı haber şöyle:

Paralel yapılanmanın 9 kişilik ekiple dinlediği işadamları arasında Ahmet Çalık, Ünal Aysal, Mehmet Sepil, Ahmet Nazif Zorlu, Hüsnü Özyeğin ve Cihan Kamer gibi ünlü isimler de var. Örgüt, dinleme kayıtlarını haftalık raporlar halinde, ABD Philadelphia'daki arşiv merkezine gönderdi. Skandal 2011'de ortaya çıkarıldı ancak üstü örtüldü.

Ülke içinde binlerce kişiyi usûlsüz şekilde dinlettiği ortaya çıkan paralel örgütün yurtdışında da boş durmadığı belli oldu. Örgütün her yana sıçrayan illegal kulakları, başta Irak olmak üzere yurtdışında birçok yatırımı bulunan Türkiye'nin önemli işadamlarına da yöneldi. Aralarında Ahmet Çalık, Ünal Aysal, Mehmet Sepil, Ahmet Nazif Zorlu, Hüsnü Özyeğin ve Cihan Kamer'in de bulunduğu 61 işadamı, şebeke üyelerince dinlendi. Türk işadamlarının yoğun yatırım yaptığı bölgelerden olan Kuzey Irak'ta telefon konuşmalarını an be an kayıt altına alan örgüt, tutulan kayıtları haftalık raporlar halinde ABD'nin Philadelphia kentindeki arşivine postaladı. Irak'taki 3 ayrı GSM şirketine ait hatları dinlemek için 'denetimin zayıf olduğu' Kerkük kentine istasyon bile kurulduğu belirlendi.

Sermayeye İMEİ takibi

Irak'ta Korek, Asia ve ZEN GSM hatlarını kullanan Türk işadamlarının telefonları, yalnız bu ülkede değil, gittikleri diğer ülkelerde de şebekenin kulağına takıldı. Türkiye'nin en mahrem sırlarını bazı ülkelerle birlikte uluslararası çetelere pazarlamaktan çekinmeyen örgüt, yurtdışında yatırımı bulunan Türk işadamlarından 61'inin kaydını Irak'ta tuttu. Paralel kulaklar, dinlemede yetersiz kaldıkları durumlarda ya da 'hedef şahıs' SİM kartını değiştirdiği zaman cep telefonunun İMEİ numarası üzerinden takibi sürdürdü.

Yatırımlardan kimler rahatsız?

Dinleme ağına eklenen 61 sanayicinin ortak özelliği, kendi alanlarında önemli projelere imza atmış olmaları. Enerji, Petrol, Bilişim ve Bankacılık alanında başarılı 61 işadamının özellikle Kuzey Irak'ta yatırım yapan sanayiciler olması dikkat çekiyor. Milyar dolarlık uluslararası yatırımlarla ilgili ticari sırlara erişmek için işini şansa bırakmak istemeyen şebeke, markaja aldığı işadamlarının en yakınındaki kişileri de kapsama alanına ekledi. Türkiye'nin yatırımlar kanalıyla özellikle Kuzey Irak bölgesinde artan etkinliğinden rahatsız olan çevreler, işadamlarının ticari ve mahrem sırlarına ulaşmak için ihaleyi paralel şebekeye verdi. Elde edildikten sonra paralel örgütün ABD'deki üç arşiv merkezinden biri olan Philadelphia'ya gönderilen bilgilerin kimlere servis edildiği henüz bilinmiyor.

9 görevliyle Arapça ve Soranice takip

Denetimin güçlükle sağlandığı Kerkük kentinde konuşlandırılan dinleme santrali için Arapça ve Kürtçenin Soranice lehçesini bilen 9 kişinin görevlendirildiği tespit edildi. Irak'ta iş yapan Türk işadamlarının Korek, Asia ve ZEN GSM hatlarını gizli olarak dinleyen örgüt, ABD'ye haftalık olarak rapor da gönderdi. Polis içindeki bir grubun Irak içinde paralel kulakların dinleme yaptığını 2011 yılında tespit ettiği, ancak 'PKK'yı takip ediyoruz. MİT ve askeri istihbarat yetersiz' ifadesi üzerine o dönem olayın üzerinin örtüldüğü ileri sürüldü. Şebekenin, Irak'a kurulan sistemle 61 işadamı dışında Irak ve Kuzey Irak'taki 233 kişiyi daha yakın takibe aldığı iddia ediliyor.

E-posta ve rehberi de iletiyor!

Binlerce kişiyi dinleyip kaydını tutan uluslararası ihanet şebekesinin, internete bağlanma özelliği olan akıllı telefonlar için genellikle 2 ayrı uygulama kullandığı tespit edildi. Bunlar 'CIA' ve 'TRUCALLER'. ABD ürünü bu uygulamaların yüklü olduğu telefonlarda, şebeke üyelerinin 'uzaktan kod girme yöntemiyle' istedikleri zaman hem mesajlara hem e-postaya hem de kullanıcı rehberlerine ulaşabildiği öğrenildi.