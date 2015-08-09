Yeni Şafak: Paralel polisler, PKK'ya istihbarat sızdırıyor

Yeni Şafak gazetesi, "paralel yapı"ya mensup polislerin PKK'ya istihbarat sızdırdığını, bu sızdırmalar yüzünden PKK'ya operasyon yapılamadığı ve PKK'nın polise pusu kurduğunu iddia etti.

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında (9 Ağustos 2015) yer alan haberin metni şöyle:

Doğu ve Güneydoğu’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonların, emniyet içerisindeki paralel köstebekler tarafından örgüte haber verildiği ve bu şekilde polislere hain pusular kurulduğu ortaya çıktı. Paralel köstebeklerin emniyet operasyonlarını zayıflatmak istediği öğrenildi.

Türkiye genelinde tırmanan terör eylemlerine karşı yapılan polis operasyonlarının teşkilat içerisinden sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'ye adeta savaş açan terör örgütlerine yönelik haftalardır operasyon yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonların ise bilgilerinin daha önceden paralel köstebekler tarafından sızdırıldığı belirlendi. Paralel yapı ve PKK işbirliği sonucunda ise PKK terör örgütü, polise daha kolay pusu kuruyor.



DOĞU'DA PARALELDEN ALGI OPERASYONU



Emniyet içerisinde uzun yıllar yapılanma ve darbe girişimiyle deşifre olan paralel örgütün Doğu'da PKK'ya sağladığı desteğin yanında, emniyet içerisinde algı operasyonları yürüttüğü belirlendi. Örgüte istihbarat taşıyan köstebekler, polis operasyonlarının bir kısmı başarılı olmayınca 'Emniyet ne yapıyor, Doğu'yu PKK'ya mı verecekler' algısını yaymaya çalıştığı söylendi. PKK'ya bilgi aktaran paralel yapının, emniyette 'Doğu'yu PKK'ya verecekler' algısı ise işbirliğini açıkça gösteriyor.



BİLGİLER HAVUZDAN AKIYOR



Paralel yapının oluşturduğu istihbarat havuzunun etkisinin devam ettiği ve PKK ile özellikle son dönemde güçlü bir etkileşime geçtiği dile getiriliyor. Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ait bilgilerin havuzda toplandığı, örgüt elemanları tarafından buradan alınarak PKK'ya aktarıldığı ortaya çıktı. İstihbarat şubelerde paralel yapıya yönelik geniş çaplı temizlik yapılsa da, kendilerini saklayan paralel polislerin kullanıldığı ifade ediliyor. PKK terör örgütüne ait her türlü istihbarat ise zaten paralel yapının havuzunda bulunuyor.



KORKUNÇ İDDİA



Doğu'da yaşanan paralel PKK işbirliğinde gelinen boyut tehlikeyi gözler önüne seriyor. PKK'ya bilgi akıtan paralel köstebeklerin, emniyette zaman zaman 'PKK operasyonu biliyor, başka bölgeye baskın yapalım' diyerek, emniyeti yanıltmaya çalıştığı ve açıkça pusu kurulmasına destek verdiği iddia ediliyor.