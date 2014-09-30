Yeni Şafak: Kılıçdaroğlu paralel yapı tarafından İBDA-C soruşturmasında nasıl dinlendi?

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmadan önce “paralel yapı” tarafından İBDA-C soruşturması kapsamında telefonlarının dinlenildiğini yazdı. Selvi, Kılıçdaroğlu’nun halen özel kalem müdürü olan Şükran Kütükçü’nün savcılık ifadesini de köşesine taşıyarak, “Bunlar Erdoğan'ı bile devirmeye kalkıştılar ki, sana ne yapmazlar. Hani sana Adana'daki MİT operasyonunun görüntülerini izletmişler diye bir rivayet dolaştı ya, izlediğin sırada senin görüntülerini de çektiklerinden emin ol” dedi.

Abdülkadir Selvi’nin Yeni Şafak’ta “Kılıçdaroğlu’nu nasıl dinlemişler” başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2014) yazısı şöyle:

Kılıçdaroğlu'nu nasıl dinlemişler

Ergenekon operasyonunun doruk noktasına ulaştığı bir sırada Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup kürsüsünden, 'Ergenekon neredeymiş, yerini söylesinler gidip üye olacağım' demişti.

Kılıçdaroğlu'na adresi veren çıktı mı bilmem ama öyle bir araştırmış ki, bir değil iki Ergenekonu birden buldu.

Kırmızı Ergenekonu da yeşil Ergenekon'u da kısa sürede keşfetti.

Kılıçdaroğlu ile paralel yapının ilişkileri, Gezi ile gelişip 17 Aralık darbe girişimi ile semirdi. Ancak pek bilinmez ama ilk tohumları MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyonla birlikte atıldı. Bir üst akıl Kılıçdaroğlu ile paralel yapıyı birbirine yaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu, paralel yapının sözünü dinlemeye 7 Şubat'tan sonra başladı ama paralelciler, Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye daha önce başlamış.

Bunu nereden öğreniyoruz?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdiresi Şükran Kütükçü'nün savcılıktaki ifadesinden.

Kendi beyanına göre Şükran hanım, tam 28 yıldır Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğünü yapıyor. Başarılı bir özel kalem müdiresi. Saygın bir kişilik olarak tanıyorum.

Erbakan'ın, Cindoruk'un, Akif Beki'nin, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın da telefonlarının dinlenildiği 64 kişilik VİP dinlemelerdeki isimlerden birisi de Şükran Kütükçü.

Şükran Kütükçü ile ilgili dinleme kararı 'Mustafa Uzun' ismi üzerinden alınmış.

25.09.2008-26.12.2008 tarihleri arasında dinlenilmiş Şükran hanım pardon Mustafa Uzun.

Dinleme kararı Şükran hanımın telefonunun IMEI numarası üzerinden alınmış.

O sıralarda henüz CHP Genel Başkanı değil Kemal Kılıçdaroğlu. Ama istikbal vadettiğini o günden kestirmiş olmalılar ki özel kalem müdürünü dinlemeye almışlar. Aaaa o da ne...

Kemal bey sizin özel kaleminiz İBDA-C isimli terör örgütü kapsamında dinlenilmiş. Vay ki vay...

Şükran Kütükçü şu anda genel başkanın özel kalem müdiresi olarak CHP genel Merkezi'nde görev yaptığına göre İBDA-C CHP'nin kalbine sızmış demektir.

Washington Postlar, Vall Street Journal'ler, siz radikal İslamcıları Hacı Bayram Camii'ndeki hacı amcalar arasında niye arıyorsunuz. Meğer CHP Genel Merkezi'ndeymiş de haberimiz yokmuş.

Şükran hanım ben sizi sözde değil özde CHP'li bilirdim ama meğer siz İBDA-C isimli terör örgütünün üyesiymişsiniz. Vay başıma gelenler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı VİP dinleme soruşturması kapsamında Şükran Kütükçü'nün ifadesine başvurmuş.

Şükran Kütükçü, 2014/76523 soruşturma numarasını taşıyan ifade tutanağında şöyle diyor:

'Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1986 yılından bu yana 28 yıldır özel kalem müdürlüğünü yürütmekteyim. 0 532 322 .. 98 numaralı telefon şahsıma aittir. 20 yıla yakın süredir bu telefonu kullanırım. Ancak bu süreçte çok sayıda telefon makinası değiştirdiğim için kullandığım makinaların IMEI numaralarını bilemiyorum. 0 532 620 .. 28 numaralı telefon ise sayın genel başkanımın bir süre kullandığı ancak onun adına kayıtlı olmayan bir telefondur. 2008 yılı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmıştır.'

Şükran hanım, ifadesinde kendisine ait telefonlardan birini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığını beyan ediyor. Kemal Bey'in hangi telefonu kullandığını, özel kalem müdiresinden daha iyi bilmemiz mümkün değil.

Şükran Kütükçü ayrıca kendisine ait IMEI numarası üzerinden dinleme kararı çıkarılan İBDA-C terör örgütü üyesi Mustafa Uzun'la ilgili olarak da, 'Mustafa Uzun diye birini tanımıyorum' diyor.

Bu da etti skandal-2

Demek ki neymiş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı telefon numarası dinlenilmiş.

Allah'ın hikmetine, paralelin yaptığı işe bakın. Sen tut koskoca CHP Genel Başkanı'nın telefonunu İBDA-C isimli radikal bir örgüt kuşkusuyla dinle.

Bu durum Başbakan Davutoğlu'nun, Devrimci Yol üzerinden dinlenilmesine benzer.

Biz dönelim tekrar Şükran hanımın beyanlarına.

Şükran Kütükçü, dinlenen telefon numaralarından birinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu beyan ediyor. Peki hangi dinlemeleri tespit etmişler. Mutlaka bunun tapeleri de mevcuttur. Kılıçdaroğlu'nun o sırada milletvekili olması ve milletvekillerinin telefonlarının dinlenilmesi için gereken yasal prosedörleri anlatacak değilim.

Bilinen sadece sahte isimle Şükran hanım üzerinden Kılıçdaroğlu'nun dinlenilmesi.

Kemal bey, benden size dostça bir uyarı.

AK Parti iktidarı döneminde bu paralel yapı ortalama 15 kat büyüdü. Başbakan Erdoğan,'Ne istedilerse verdim' derken yanındaki gazetecilerden biriydim. Bunlar Erdoğan'ı bile devirmeye kalkıştılar ki, sana ne yapmazlar. Hani sana Adana'daki MİT operasyonunun görüntülerini izletmişler diye bir rivayet dolaştı ya, izlediğin sırada senin görüntülerini de çektiklerinden emin ol.

Kuşlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşırlar derler. Belli ki sizde paralelle dinleşe dinleşe anlaşmışsınız.. İlahi Kemal bey.