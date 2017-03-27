Yeni Şafak: Karlov suikastının ardından hedef saptırmak için Altıntaş adına gay sitelerinde hesap açılmış

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastın ardından kullandığı numaranın hedef şaşırtmak için deşifre edilerek internet ortamında paylaşıldığı, gay sitesinde “Mevlüt Mert Altıntaş” adına hesap açıldığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre savcılık, suikast tarihinden başlayarak geriye doğru olayın polis Altıntaş'ın nerelere gittiğini, kimlerle irtibat kurduğunu ve bağlantılarını araştırıyor.

Altıntaş'ın ölümünden saatler sonra adına bankada hesap açıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığı anlaşıldı. Telefondan İzmir'de yaşayan S.A.'ya ulaşıldı. Şüpheli, Altıntaş'ın kimlik bilgilerini kullanarak onun adına hesap açtığını itiraf etti. Suikast sonrası Altıntaş'ın kimlik bilgilerinin vakit kaybetmeden internete düşmesi dikkat çekmişti.