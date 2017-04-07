Yeni Şafak: Kaos sembolü güneş ve bahar; CHP'nin reklam kampanyasını HDP ve FETÖ yönetiyor!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' tercihini yapan "CHP'nin kampanyasını HDP ve 'FETÖ'nün yönettiği" iddiasında bulundu. Gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Eyy Kılıçdaroğlu, Kandil'dekiler, PKK, FETÖ 'Hayır' diyor. 'Hayır' diye aldatılanlar ne anlama geliyor? Ha siz de onlarla berabersiniz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Olay bu" şeklindeki açıklamalarına ilişkin 'Kaos sembolü güneş ve bahar' başlıklı 'haber'i manşetten gördü. Haberde, "Gezi olaylarındaki kaos ittifakı yeniden şekilleniyor. PKK sözcü HDP ve terör örgütü FETÖ, CHP’nin reklam kampanyasını yönetmeye başladı. İki parti de afişlerindeki 'Hayır' sembolü güneş ve bahar" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (7 Nisan 2017) nüshasında manşetten gördüğü 'Kaos sembolü güneş ve bahar' başlıklı haber şöyle:

‘Hayır’ cephesinin başını çeken CHP'nin terör destekçileriyle ortak hareket ettiği reklam kampanyalarıyla ortaya çıktı. Türkiye’yi boyunduruktan kurtaracak yeni sisteme geçilmemesi için elele veren PKK destekli HDP ve bazı üyeleri FETÖ'den gözaltına alınan Birleşik Haziran Hareketi, kaos ittifakının diğer üyeleri. Birleşik Haziran Hareketi'nin iki yıldır Gezi olaylarını tekrarlamak için çalıştığı biliniyor.

CHP’nin parti logosu yerine kullandığı güneş sembolü HDP’nin kampanyasının da ana unsuru oldu. Hayır cephesinin perde arkasındaki tüm kampanyası halk oylamasından çıkacak ‘hayır’ın ardından bahar aylarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yeni bir kalkışma umudu üzerine kurulu. Terör örgütleriyle ortak hareket eden gruplar kampanyalarında bu umutlarını açıkça dile getirmekten çekinmiyor.

Ana tema güneş

16 Nisan referandumu için çocukların ve bir güneş figürünün yer aldığı kampanya teması kulanan CHP, reklamının hiç bir yerinde parti logosuna yer vermedi. Ancak CHP’nin tüm programlarında aynı reklam ve semboller kullanılıyor. CHP, 15 Mart tarihinde Emel Sayın’ın Mavi Boncuk şarkısını resmen referandum müziği olarak tanıtmıştı. Bu şarkıya çekilen klipte çocuk ve güneş temaları kullanıldı. CHP’nin 24 Mart 2017 tarihinden itibaren yayınlanan ‘hayır’ klibinde özellikle güneş vurgusu dikkati çekiyor. Geleceğim için, başka kime güveneceğim, sözleriyle başlayan klipte çocuklar, ‘karanlıkta kalmamak için anne baba güneşi ver bana’ diyor. Atatürk fotoğraflarıyla desteklenen klipte, çocuklar geleceğimiz için lütfen hayır deyin mesajı veriyor. Klibin sonunda güneş logosu ve ‘Geleceğim için hayır’ mesajı yer alıyor.

Klipteki vandallar

Birleşik 11 Şubat 2017 tarhinde Köle Olmaz Sana Benden #Hayır şarkısına çektiği klip de oldukça dikkat çekici. Bolca gezi vandallığının kullanıldığı ve maskeli Bir eylemcinin duvara güneş temalı hayır çizimleri ile biten klip ‘hayır’ cephesinin amacının sadece referandumdaki 18 maddenin geçmesini önlemek olmadığını göz önüne seriyor.

CHP'yi HDP izledi

İlk güneş temasını televizyon reklamlarında CHP kullandıktan sonra, HDP de benzer logolarla reklamlar yayınlamaya başladı. Hendek siyaseti döneminde PKK’nın yüzlerce gencin ölümüne sebep olmasına göz yuman, yüzlerce güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde parmağı bulunan HDP, 16 Nisan için göz boyanan renkli klipler hazırlayarak adeta barış havarisi kesildi. Ancak bu güleryüzlü maskenin arkasındaki sebep de çok geçmeden anlaşıldı. HDP’nin televizyonlarda yayınlanan reklam kampanyalarında da üst akıl tarafından kurgulandığı belli olan güneş vurgusu ön plana çıkarıldı.

Söylemleri de ortak

4 Nisan 2017 tarihinde HDP Şişli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, ‘hayır’ cephesinin güneş temalı kampanyasının ‘hayır’dan kaos çıkarmayı planlayan aklın ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Bir binaya asılan “Güneş Hayırdan doğacak” pankartı ile aynı günlerde CHP milletvekilinin yaptığı açıklamalar ‘hayır’ cephesinin referandumdan sonra 15 Temmuz sonrası oluşan toplumsal birlikteliği bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını gözler önüne seriyor.

Gezi ittifakının sembolü

Özellikle referanduma giderken ‘güneş’ temalı içeriklerle reklam kampanyaları kurgulayan terör grupları, sosyal medya üzerinden ikinci Gezi algısını adım adım işliyor. FETÖ’nün mağduriyet yaratarak oluşturduğu suni ortamla büyütülerek şehirleri yakıp yıkan Gezi eylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tavrıyla püskürtülmüştü.

Geziden sonra 17-25 Aralık sürecinin etkisiyle 30 Mart ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de beklediğini bulamayan Gezi koalisyonu terör örgütleriyle birlikte hareket eden çeşitli oluşumların da desteğiyle 30 Ağustos 2014 tarihinde Birleşik Haziran Hareketi’ni kurmuşlardı. Birleşik Haziran Hareketi bir süredir Avrupa’da, ‘hayır’ cephesi adına faaliyet yürütüyor, Avrupa ülkelerinin açık desteğiyle gurbetçilerin oylarını yönlendirmeye çalışıyordu.

Yeni bir başlangıç vurgusu

CHP ve HDP’nin başını çektiği ‘hayır’ cephesine pek çok sol örgüt ve yan kuruluşları da destek veriyor. Reklam kampanyalarında güneş figürü kullanan gruplar arasında Nar Kadın Dayanışması, Hayır ve Ötesi bulunuyor. Bu grupların 16 Nisan’a yönelik kampanyalarında ‘yeni bir başlangıç’ iması özellikle vurgulanarak ‘güneş’ figürü kullanılıyor. Yine sosyal medyada açılan #GüneşOl etiketi altında da bu grupların niyetleri açıkça görülebiliyor. Marjinal gruplar sandıktan Hayır çıkmasıyla karanlığa son verileceği mesajı paylaşırken Twitter hesabının Nisan 2013’te açılması dikkat çekiyor.