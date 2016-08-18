Yeni Şafak: İsmailağa cemaati liderinin bacanağı darbe olacağını biliyordu

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Hoca Efendi'nin bacağı Muhammed Keskin ve başkanı olduğu Marifet Derneği ekibinin darbeden haberdar olduğu iddia edildi. Yeni Şafak gazetesi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı aradığını ileri sürdüğü Keskin'in, “Sakın evden çıkma, hiçbir yere demeç verme” dediğini iddia etti.

Yenişafak gazetesinin haberi şöyle:

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’yi adeta Kavacık’taki Külliye’ye hapseden bacanağı Muhammed Keskin ve ekibinin, 15 Temmuz’daki kalkışmadan önceden haberdar olduğu iddia edildi. Henüz darbe girişimi duyulmadan önce Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’yü arayan Keskin, “Sakın evden çıkma, hiçbir yere demeç verme” dedi. İhanet saatlerinde bir deniz astsubayının, Keskin’in yanından yer bildirimi yapması dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik paralel 'kumpas' davasında örgüt lideri olarak yargılanırken, bir paralel savcı tarafından kurtarılan Marifet Derneği Başkanı Muhammed Keskin'in darbe girişiminden önceden haberdar edildiği iddia edildi. Henüz darbe girişimi ortaya çıkmadan Cübbeli Ahmet Hoca'yı arayan Keskin, “Sakın evden çıkma, hiçbir yere demeç verme” dedi. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan Ünlü, “Terör eylemi var, IŞİD falandır diye düşündüm. Bu iyi niyet göstergesi gibi konuşuldu” dedi. Aynı gece saat 21.45'te Keskin'in yanında bulunan bir deniz astsubayı da “huzurlu hissediyor' şeklinde bildirim yaptı. Aynı kişinin Keskin'in yanındayken bir komutanıyla görüştüğü ve Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin durumuyla ilgili bilgi verdiği öne sürüldü. Aynı kişinin orada bulunanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklandığını söylediği de kaydedildi.

Telefonu doğruladı

Türkiye'nin çok büyük bir felaket atlattığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesiyle ilgili Yeni Şafak'a konuştu. Saat 22.00 sıralarında Marifet Derneği Başkanı Muhammed Keskin tarafından arandığını ifade eden Ünlü şunları anlattı: “Aramızda çok kısa bir konuşma geçti. İyi olup olmadığım soruldu. Ortalığın karışık olduğu belirtilerek, evden çıkmamam istendi. Hiçbir yere demeç vermemem gerektiği de söylendi. Ama ne hakkında olduğu söylenmedi. Ben bu konuşmanın altında kötü bir niyet aramadım.” Söz konusu telefonun mahiyetini anlamadığını belirten Ünlü, “Terör eylemi var, IŞİD falandır diye düşündüm. Bu iyi niyet göstergesi konuşuldu” dedi. Daha sonraki süreçte gece saat 01.30 civarı çıkarak kamuoyuna bir açıklama yaptığını aktaran Ünlü, “'Seçilmiş cumhurbaşkanına itaat edin, sokağa çıkın' şeklinde konuşmam var. Açılan telefondan etkilenmedim. Bunun üzerine bana bir şey de demediler” diye konuştu.

17 Temmuz'da Marifet Derneği'nce paylaşılan bir videoda Acıbadem Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’nun, Mahmut Hocaefendi’yi sağlık kontrolünden geçirdiği, 4 saatlik uçak yolculuğuna çıkabileceğini telkin ettiği görülüyor.

İsmailağa'ya sokak tepkisi

FETÖcü askerlerin darbe girişiminin yetkili makamlarca açıklanmasının ardından İsmailağa Cemaati de tüm üyelerine birlik ve beraberlik mesajı iletti. Saat 00.16 sularında gelen ilk mesajda, “Yaşanan askeri hareketlilik sebebiyle demokrasiye sahip çıkmak üzere gücümüzü göstermek için, gönüllülerimizin acilen kendi ilçe binalarına ve il binasına geçmelerini önemle rica ederiz” denildi. Bu mesajdan sonra, söz konusu grubun İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı'nı arayarak, “Size bu şekilde tavır takınmanız gerektiğini kim söyledi. Mahmut Hocaefendi'nin bu toplanma çağrısından haberi var mı” diyerek cemaatin desteğini kırmayı hedeflediği öğrenildi. Mahmut Hocaefendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun bu telefon görüşmesine tanık olduğu belirtildi.

Yurtdışına mı kaçıracaklardı?

Öte yandan Marifet Derneği'nin sosyal medya hesabından darbe girişimi sonrası paylaşılan bir videoda Mahmut Hocaefendi'nin sağlık kontrolünden geçirildiği görüldü. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun, kontrol sırasında, “Efendim çok iyi gördüm sizi. Bursa seyahatinizi rahat yapabilirsiniz. Hatta kalp doktorunuzla da görüştük. Böyle 2-3 saatlik hatta 4 saatlik uçak yolculuklarına da gidebilirsiniz” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Bu konuşmalar Mahmut Hocaefendi'yi yurtdışına kaçıracaklar yorumlarına neden oldu.

Algı yönetiyorlar

Öte yandan vatandaşların da çok yakından takip ettiği videolarda, Marifet Derneği'nde Mahmut Hocaefendi'nin bakımının çok iyi yapıldığı da yine aynı doktor tarafından vurgulandı. Hocaefendi'nin sağlık durumuna ilişkin her gün düzenli olarak bilgi aldığını kaydeden Çuhadaroğlu'nun, “Bakımınız çok iyi yapılmış. Bu şekilde devam edeceğiz. Biz düzenli kontrol etmeye devam edeceğiz sizi. Efendim böyle sıhhatle devam edin inşallah. Ben her zaman sizden haber alıyorum. Hastanede böyle sanki düzenli kontroldeymişsiniz gibi kontrolleriniz yapılıyor” dediği görüldü.

FETÖ'cülerden ziyaret

Fetullahçı yapının savcısı olan Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'tan kısa bir süre önce Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ile birlikte bu eve geldiği iddia edildi. Paralelcilerin bu ziyareti niçin gerçekleştirdiği ise gizemini koruyor.

10 yıldır Kavacık'ta

Mahmut Hocaefendi 10 yıl önce Marifet Derneği Başkanı Muhammed Keskin'in organizasyonuyla Fatih İsmailağa'dan koparılarak, bu kişinin Kavacık'taki evine getirildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun verdiği raporla evden çıkmasının uygun olmayacağı kılıfıyla İsmailağa'daki sevenlerinden koparılan ve sadece uygun gördükleri kişilerle ve gruplarla görüştürülen Mahmut Efendi, halen Kavacık'ta ikamet ediyor. Keskin ve ekibi bir süre önce Mahmut Hocaefendi'yi Çeçenistan'a götürerek Rus yanlısı Devlet Başkanı Kadirov ile görüştürmek istemişti. Bu girişim, Yeni Şafak'ın cemaatin söz konusu ziyaretten rahatsızlığını dile getiren haberinin ardından iptal edilmişti.

Askerin check-in mesajı

Darbe girişimi gecesi Saat 21:45 sularında bir deniz astsubayının, Muhammed Keskin'in Kavacık'taki evinden, “hane-i saadette huzurlu hissediyor” şeklinde yer bildirimi yapması dikkat çekti. Astsubayın bu yer bildirimiyle, Mahmut Hocaefendi'nin kontrol altında tutulduğuna yönelik mesaj verdiği belirtildi. Aynı askerin, evde bulunduğu sırada bir komutanla telefon konuşması yaptığı da öne sürüldü.

Keskin ve ekibini paralel savcı akladı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yargılandığı davada çete yöneticiliğiyle suçlanan pek çok kişiye, FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edilen savcı Mehmet Ali Uysal tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Bu isimler arasında, Muhammed Keskin de vardı.