Yeni Şafak: İnce ile Kılıçdaroğlu arasında büyük bir koltuk kavgası bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.55 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, anamuhalefet partisi CHP'nin adayı Muharrem İnce 30,67 oy oranı aldı. Yeni Şafak, haberinde İnce'nin yüzde 30 oy oranıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’yi geçmesinin 24 Haziran sonrası hesaplaşmanın habercisi olduğunu belirtirken, "Şimdi İnce ile Kılıçdaroğlu arasında büyük bir koltuk kavgası bekleniyor" ifadesi yer aldı.

Söz konusu haberde, "2010 yılında CHP Genel Başkanlık koltuğuna kaset kumpası ile oturan Kılıçdaroğlu, 9’uncu seçimini de kaybetti" ifadesine yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun partisi milletvekilliği seçimlerinde yüzde 22,2 oy aldı. İnce’ye oy verip CHP’ye oy vermeyenlerin oranı yüzde 8 oldu. CHP, 1 Kasım 2015’te aldığı yüzde 25’in de gerisinde kaldı. Haberde 1 Kasım 2015’te yüzde 25.31 oy alan CHP'nin, oylarını "İyi parti ve HDP’ye kaptırdı"ğı söylendi.

Yenş Şafak'ta yer alan haber aynen şöyle devam ediyor:

İnce-Kılıçdaroğlu kavgası başlıyor

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin CHP’den yüksek oy alması ile Kılıçdaroğlu’nun koltuğu da sallantıya düştü. İnce, yüzde 30’un üzerinde oy alırken, CHP ise yüzde 22’lerde kaldı. Bu rakamlar seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’nun karşısına iki kez çıkarak kaybeden İnce’nin CHP içinde güçleneceği, Kılıçdaroğlu’nun koltuğu için tehlike çanlarının çalmaya başladığı şeklinde değerlendirildi.

25 ilde vekil çıkaramadı

Erken seçime hazırlıksız yakalanan CHP, kuryesinden aldığı talimatlarla seçim kampanyası yürüttü. 15 vekilini grup kurabilmesi için ‘demokratik adım’ adı altında İYİ Parti’ye veren Kılıçdaroğlu’nun manevraları seçmende karşılık bulmadı. Kılıçdaroğlu, milletvekilliği seçimlerinde sandığa gömüldü. Seçimlerde yaklaşık yüzde 3 oy kaybeden CHP, oylarını HDP ve İyi Parti’ye kaptırdı. Doğu ve Güneydoğu’da oy kaybı yaşayan CHP, 25 ilde vekil çıkaramadı. Ankara, Eskişehir ve Çanakkale’deki vekil sayısı düştü. Düzce, Çankırı, Aksaray, Kahramanmaraş, Rize, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis CHP’nin vekil çıkarmadığı iler oldu.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda

2010 yılında kaset kumpası ile Deniz Baykal’ı koltuğundan indirerek Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu, girdiği bütün seçimlerden mağlup çıktı. 24 Haziran seçimleri Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği 9’uncu seçim oldu. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun bu seçimi kaybetmesiyle koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor.

2010’daki kaset kumpasında CHP’nin başına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, girdiği 9’uncu seçimini de kaybetti. Kılıçdaroğlu’nun partisi milletvekilliği seçimlerinde yüzde 22,2 oy aldı. 1 Kasım 2015’te yüzde 25.31 oy alan CHP, oylarını İYİ parti ve HDP’ye kaptırdı. Seçim sürecinde İYİ Parti’ye ödünç vekil desteği veren CHP’den barajı aşması için HDP’ye ve İYİ Parti’ye seçmen akışı olduğu ortaya çıktı. Adayı İnce’nin, CHP’nin üzerinde oy olması 24 Haziran sonrası CHP’de şiddetli bir hesaplaşmanın habercisi olarak yorumlandı.

Kiralama yönetimi

Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı hükümet modeline taşıyan 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlar CHP’nin sloganı olan ‘TAMAM’ı Cumhur ittifakına uygun buldu. CHP’nin seçimlerde izlediği strateji partinin oy dağılımına ciddi zarar verdi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin aldığı oy oranının CHP’nin milletvekili seçiminde aldığı oyun üzerinde olması, CHP’nin el altından seçmenine hem HDP’ye hem de İP’e oy verdirdiğini ortaya çıkardı.

CHP’nin yeni isimleri

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko, CHP'den İzmir milletvekili oldu. Abdüllatif Şener de Konya’dan seçilerek Meclis’e girdi. Ergenekon davasında hapis yatan eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi ise CHP'den İzmir milletvekili seçildi. Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur İYİ Parti sıralarında Isparta'dan Meclis'e girerken, DP Genel başkanı Gültekin Uysal da İYİ Parti'den Afyon milletvekili oldu.