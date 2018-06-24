Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan oldu; kim, ne kadar oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.38 oy alarak 16 Nisan 2017'de yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 52,38, Muharrem İnce yüzde 30,79, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,31, Meral Akşener yüzde 7,42, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,90, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.

İşte Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum:

Açılan sandık: Yüzde 99.98

Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.38

Muharrem İnce: Yüzde 30.79

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.31

Meral Akşener: Yüzde 7.42

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.90

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20