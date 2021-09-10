Yeni Şafak’ın ilahiyatçı yazarı Beşer: Kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması caiz değil

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin eski öğretim üyelerinden ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, “kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının caiz olmadığını” yazdı.

“Hayvan hakları, çevrecilik, yeşilcilik, kadın hakları gibi kimsenin itiraz edemeyeceği, her vicdanın haklı bulacağı hususlar, ideolojik amaçlara da en çok alet edilen hususlardır” diyen Beşer, hayvan hakları konusunda İslam fıkhında detaylı bilgi bulunduğunu bu konuda kimsenin dindarlara akıl veremeyeceğini yazdı.

“Meselemiz koç, teke tosun gibi eti yenen erkek hayvanların burulması, kedi köpek gibi hayvanların kısırlaştırılması meselesidir. Bunu hayvan hakları diye ifade etmekte de bir sakınca yok. Ama böyle meseleler bizim hukukumuzda daha çok ‘hukukullah’ alanına girer” diyen Beşer, bu konudaki fetvalara yer verdi.

Mezheplerin bu konuya yaklaşımları hakkında bilgi veren ve yazısında Tirmizî Şarihi Hindistanlı Alim Ahvezi’nin risalesini özetleyen Beşer "Hayvanların da üreme fonksiyonlarını kullanma hakları olmalıdır. Bu sebeple Ahvezi’nin dediği isabetlidir, erkeklerin burulması, dişilerin kısırlaştırılması caiz olmamalıdır. Bunun en önemli delili fıtrata müdahale yasağıdır. Bunun olduğu yerde artık maslahata bakılmaz. Kedilerin ve köpeklerin kısırlaştırılması da aynı sebeplerle caiz olmamalıdır” diye yazdı.

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