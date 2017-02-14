Yeni Şafak: İki DEAŞ militanında ByLock çıktı

Yeni Şafak gazetesi, Bingöl’de gözaltına alınan 2 IŞİD'linin Fethullah Gülen cemaatinin kriptolu haberleşme programı olduğu ileri sürülen ByLock’u kullandığının tespit edildiğini iddia etti.

IŞİD'e yönelik olarak geçtiğimiz hafta 29 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 748 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da 10 şüpheli yakalanmıştı.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

ÖSO'ya teslim olup, itiraf etti

Bingöl Emniyeti'ne götürülen ve hala sorguları devam eden 10 şüpheliye ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 7 Kasım 2016'da Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) teslim olan şüphelilerden İ.E., alınan ifadesinde, 2016 Temmuz ayının sonunda beyaz renkli Wolksvagen marka araçla çatışma bölgesine geçmek için Gaziantep'e gittiklerini belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelinin beyan ettiği aracı Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) araştıran polis, söz konusu aracın 31 Temmuz günü Gaziantep'te olduğunu belirledi.



Ayrıca İ.E. ile irtibatlı olduğu şüpheliler R.H., İ.B., S.Ş. ve C.Y.'nin HTS ve baz bilgileri de mercek altına alındı. Yapılan araştırmada şüphelilerin 31 Temmuz, 06 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde Gaziantep'e gittikleri, aynı baz istasyonlarından ortak sinyal verdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve Karkamış sınırından eleman geçirdikleri de tespit edildi.

Programda aktif

Soruşturmayı çok yönlü olarak yürüten savcılık, söz konusu şüphelilerin ByLock kullanıcısı olup olmadığını araştırdı. Yapılan incelemede, Şüphelilerden R.H. ve S.Ş.'nin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif olarak kullandığı belirlendi. DEAŞ militanlarının örgüt içerisinde iletişim için Facebook, WhastApp, Viber ve Telegram gibi programları kulandığı, gizli yazışmalar için de çoğunlukla 'Truecrypt' isimli bir kripto programı tercih ettiği biliniyor. DEAŞ saflarında savaşan örgüt üyelerinin ByLock'u ise FETÖ ile irtibat sağlamak için kullandığı belirtiliyor.

FETÖ'nün dilini kullanmış

Şüphelilerden R.H.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. DEAŞ terör örgütünü destekleyen paylaşımlarda bulunan R.H.'nin aynı zamanda FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını kuvvetlendirmek için gerçekleştirilen bir tiyatro" olduğu yönünde paylaşımlar yapan sayfaları beğendiği ve takip ettiği belirtildi. Diğer ByLock'çu şüpheli S.Ş.'nin de Facebook hesabından DEAŞ silahlı terör örgütünü destekleyen paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.

ByLock'u reddetmiş

Şüpheliler R.H. ve S.Ş.'nin emniyetteki sorgusunda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.