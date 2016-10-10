Yeni Şafak: Hidayet Karaca, Fethullah Gülen'le gizli hattan 5 bin görüşme gerçekleştirmiş

Yeni Şafak, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın, Fethullah Gülen’le gizli hattan 5 bin kez görüşme yaptığını iddia etti. Silivri'de tutuklu bulunan Hidayet Karaca'nın 2009-2014 yılları arasında Gülen'den bu gizli hatla talimatlar aldığı öne sürüldü. Karaca'nın kullanımında olduğu idddia edilen 173266648… numaralı hattın Amerikan hattı olduğu, 5 yıllık süre zarfında sadece Gülen'e ait 014845424.. numaralı telefon hattıyla 5 binin üzerinde görüşme yaptığı öne sürüldü.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

Tahşiye davasına ilişkin soruşturmada elde edilen birçok yeni delil, halen yargılaması süren Tahşiye'de kumpas davasının görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemeye gönderilen belgelere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Hidayet Karaca, eski polisler Erol Demirhan, Kazım Aksoy ve Ömer Köse'nin de bulunduğu 19 sanığın kullanımındaki hatlarda örgütün şifreli mesajlaşma sistemi 'Bylock' olduğu saptandı. Soruşturmayı daha da derinleştiren savcılık, Hidayet Karaca'nın özellikle Fetullah Gülen'le bağlantısının sağlandığı gizli hattını deşifre etti. Savcılık, ilk etapta 18 Şubat 2014 tarihinde internete sızan Karaca'nın Gülen'le yaptığı telefon görüşmesini mercek altına aldı.

Görüşmeler ele verdi

Karaca'nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le yaptığı konuşmanın da gizli hat üzerinden yapıldığı hattı tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan araştırmada ilk olarak Fetullah Gülen'in özel görüşmelerini yaptığı Amerikan hattı belirlendi. Ardından Karaca ile Gülen'in internete düşen görüşme süresiyle Karaca'nın gizli hattının HTS karşılaştırılması yapıldı. Savcılık Karaca'nın Gülen'le internete sızan görüşme kaydının bu telefon hattıyla bire bir uyuştuğunu tespit etti.

Talimatlar gizli hattan

Hidayet Karaca'nın 2009-2014 yılları arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den talimatları bu gizli hatla aldığı ortaya çıktı. Karaca'nın kullanımındaki 173266648… numaralı hattın Amerikan hattı olduğu belirlenirken, 5 yıllık süre zarfında sadece Fetullah Gülen'e ait 014845424.. numaralı telefon hattıyla 5 binin üzerinde görüşme yaptığı deşifre edildi.