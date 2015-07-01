Yeni Şafak: Hakkari'nin köylerinde HDP'ye çıkan oy, seçmen sayısından fazla

Yeni Şafak gazetesi Hakkari’de bulunan 22 köyde oyların tamamının HDP’ye gittiğini öne sürdü. Gazete HDP, Hakkari merkeze bağlı 8 farklı köydeki toplam 612 seçmenden 644 oy aldığını iddia etti. Gazeteye göre, 74 seçmenli Kavalköy'den 77, 48 seçmenli Akkuş köyünden 50, 205 seçmenli Bayköy'den 206, 66 seçmenli Cevizdibi köyünden 75, 88 seçmenli Ceylanlı köyünden 90, 33 seçmenli Çaltıkoru köyünden 38, 76 seçmenli Elmacık köyünden 80, 22 seçmenli Konak köyünden ise 28 oy aldı. Bu köylerden sadece Konak köyünde 1 tane geçersiz oy çıktı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberin tam metni şöyle:

Hakkari'de 22 farklı köyde seçmenin bütün oyları HDP'ye çıkmış gibi görünüyor. Merkeze bağlı 5, Şemdinli'de 1, Çukurca'da 3, Yüksekova'da ise 11 köyde bütün seçmenin oyu HDP'ye çıktı. Seçmenler, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki toplam 507 sandıkta oylarını kullandı. HDP, birçok doğu iline bağlı köylerin aksine, Hakkari'de sadece Şemdinli'ye bağlı iki köyde tek haneye düştü.

32 fazla oy nereden?

HDP, Hakkari merkeze bağlı 8 farklı köydeki toplam 612 seçmenden 644 oy aldı. 74 seçmenli Kavalköy'den 77, 48 seçmenli Akkuş köyünden 50, 205 seçmenli Bayköy'den 206, 66 seçmenli Cevizdibi köyünden 75, 88 seçmenli Ceylanlı köyünden 90, 33 seçmenli Çaltıkoru köyünden 38, 76 seçmenli Elmacık köyünden 80, 22 seçmenli Konak köyünden ise 28 oy aldı. Bu köylerden sadece Konak köyünde 1 tane geçersiz oy çıktı.

HDP sadece bu 2 köyde tek haneye düştü

HDP, birçok doğu iline bağlı köylerin aksine, Hakkari'de sadece Şemdinli'ye bağlı iki köyde tek haneye düştü. Ortaklar köyü 1085 numaralı sandıkta oy kullanan 261 seçmenden 146'sı AK Parti'ye, 15'i CHP'ye, 85'i ise MHP'ye oy verirken sadece 9 kişinin oyu HDP'ye çıktı. Oylardan 1 tanesi ise geçersiz sayıldı. Derecik Orta MAhallesi 1033 numaralı sandıkta da oy kullanan 252 seçmenden 8'i HDP'ye 133'ü AK Parti'ye 25'i CHP, 80'i ise MHP'ye oy verdi. oyların 4'ü ise geçersiz sayıldı.

Hangi köylerde oyların tamamı HDP’ye gitti?

HDP'nin merkeze bağlı köylerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da bazı köylerde, tüm seçmenin oyunu almış olarak görünmesi oldu. Geçitli köyünde oy kullanan 336 seçmen, Pınarca köyünde oy kullanan 117 seçmen, Sarıtaş köyünde oy kullanan 161 seçmen, Taşbaşı köyünde oy kullanan 311 seçmen, Oğul köyünde oy kullanan 106 seçmenin tamamı ise HDP'ye oy vermiş görünüyor.

Şemdinli'de 29 bin 761 seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Oylardan sadece 663'ü geçersiz sayıldı. Toplam 98 sandıkta kullanılan oylardan 19 bin 560 seçmenin oyu HDP'ye gitti. Günyazı köyünde ise 264 seçmen bulunurken, HDP'ye oy verenlerin sayısı 265 oldu.

Çukurca'da ise 6 bin 485 seçmen sandık başına giderek toplam 27 sandıkta oy kullandı. HDP'ye Çukurca'dan 5 bin 243 oy çıkarken, AK Parti'ye 451, CHP'ye 193, MHP'ye 475 oy çıktı. Oylardan 60 tanesi ise geçersiz sayıldı. Çukurca'daki Kayalık köyünde oy kullanan 73 seçmen, Gündeş köyü 1021 numaralı sandıkta oy kullanan 310 seçmen Kazan köyünde oy kullanan 7 seçmenin tamamı ise HDP'ye oy verdi.

144 bin seçmen sandığa gitti

Hakkari'de 144 bin 184 seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Oyların bin 922'si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 93 oldu. Seçmenler, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki toplam 507 sandıkta oylarını kullandı. Çukurca'dan HDP'ye 5 bin 243, Hakkari merkezden 38 bin 713, Şemdinli'den 19 bin 560, Yüksekova'dan 59 bin 347 oy çıktı. HDP, Hakkari'den toplam 122 bin 863 oy alarak yüzde 86'lık oy oranıyla Türkiye'den en fazla aldığı oy oranını elde etti.

7 Haziran genel seçiminde Hakkari Yüsekova'daki toplam 222 sandığın 11'inde, oy kullanan bütün seçmenin oyu HDP'ye çıktı. Yüzde 93 katılımın sağlandığı ilçede oy kullanan 63 bin 737 seçmenden 601 oy geçersiz sayıldı.