Yeni Şafak: 9 köydeki 897 oyun tamamı HDP'ye gitti

Yeni Şafak gazetesi, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 4 ilçede oyların neredeyse tamamına yakının; Patnos’ta ise 13 köyde tüm oyların HDP’ye çıktığını yazdı. Haberde “Patnos'taki sandıklardan tek bir geçersiz oy dahi çıkamadı” denildi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tama metni şöyle:

7 Haziran seçimlerinde seçmenlerden Ağrı'da 278 bin 399 kayıtlı seçmenden 240 bin 933'ü sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullananlardan 3 bin 957 kişinin oyu geçersiz sayıldı. HDP, Ağrı'da toplam 185 bin 329 seçmenin oyunu aldı. Ağrı, HDP'nin yüzde 78,22 oy oranı elde ederek Türkiye'de en yüksek oy aldığı 4. il oldu. İlçelerden en yüksek 48 bin 4 kişiden oy aldığı Doğubeyazıt'ta birinci olurken, 46 bin 583 oy aldığı Patnos onu takip etti. HDP, Ağrı merkezden ise 39 bin 350 seçmenden oy aldı. 240 bin seçmenin oy kullandığı bin 150 sandıktan yaklaşık bin 100 tanesinde HDP birinci çıktı.

Doğubeyazıt'ta 54 bin 249 seçmenin oy kullandığı görülüyor. Toplam oydan, 633'ü geçersiz sayıldı. Çiftlik, Buyuretti, Güllüce, Güngören, Bezirhane, Yılanlı, Halaç gibi onlarca köyde, HDP seçmen sayısına yakın oranda oy aldı. Çoğu köyde 4-5 oy hariç seçmenin bütün oylarının HDP'ye çıktığı görülen sandık sonuçlarında, geçersiz oyun az olması da dikkat çekti. Ortadirek köyünde oy kullanan 488 seçmenden 481'i, Yanoba köyünde oy kullanan 196 seçmenden 186'sı, Karaşeyh köyünde oy kullanan 199 seçmenden 198'i, Halaç köyünde oy kullanan 220 seçmenden 210'u HDP'ye oy verdi.

9 köyde tavan yaptı

Patnos'ta da birçok köyde, oy kullanan tüm seçmenin oyu HDP'ye çıktı. Güllüce Köyü, Dizginkale, Akyemiş, Baştarla, Eryılmaz, Çimenli, Yeşilhisar, Üçoymak, Yüncüler köyü olmak üzere, Patnos'taki toplam 9 köyde, oy kullanan bütün seçmenin oyu HDP'ye çıktı.

19 bin oydan 277'si geçersiz

Diyadin'de oy kullanan 19 bin 34 seçmenin oyundan 277'si geçersiz sayıldı. Toplam 106 sandıktan 104'ünde HDP birinci çıktı. İlçede Aşağıpazar köyünde oy kullanan 48 seçmenden 24'ü AKP, 15'i HDP'ye oy verirken Soğuksu köyünde ise oy kullanan 11 seçmenden 7'si AKP’ye, 4'ü HDP'ye oy vererek ilçedeki sadece bu iki köyden HDP birinci çıkamamış oldu. Diyadin'in Rahmankulu köyünde oy kullanan 129 seçmenin tamamı, Günbuldu köyünde ise oy kullanan 217 seçmenin tamamı HDP'ye oy vermiş göründü.

4 sandık hariç hepsinde birinci

Doğubeyazıt'taki Demirtepe, Kazan, Yağmurdüşen ve Yiğityatağı köylerinde bütün oylar HDP'ye çıktı. Bu köylerde farklı partilere oy çıkmazken, geçersiz oy da çıkmadı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 52 bin 982 seçmen 230 sandıkta oy kullandı. Oyların toplam 662'si geçersiz sayıldı. 230 sandıktan 4 tanesi hariç toplam 226 sandıktan HDP birinci çıktı. Sanayi Mahallesi'ndeki 1 sandıktan, Yeni Mahalle'deki 1 sandıktan, Karatoklu köyü ve Sarıdibek köyü olmak üzere toplam 4 sandıktan AKP birinci çıktı.