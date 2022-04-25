Yeni Şafak haberi: Cüneyt Çakır ve adaletsizlikleriyle nam salmış hakemlere görev verildi, bu karar TFF ve MHK yönetimini koltuğundan edebilir

Yeni Şafak gazetesi, Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu'nun Cüneyt Çakır ve görevden el çektirilen hakemlere görev verilmesini "Yıllardır her kulübün canını yakan ve Süper Lig’deki hiçbir kulübün maçlarına istemediği Cüneyt Çakır, arkasına aldığı güçle geri döndü. İsmi bir dönem derin yapılarla da anılan Çakır, Türk futbolu adına adaletsizliğin sembolü olarak adeta ödüllendirildi. Çakır, bütün kulüplerin uzun yıllardır şikayet ettiği hakem yapısının başı olarak nitelendiriliyor" ifadeleriyle haberleştirdi.

Gazetenin haberinde "Kirli eller var" ara başlığıyla şu ifadelere yer verildi: "8 Mart’ta yapılan temizlik operasyonundan sonra harekete geçen bazı eller, uyguladıkları baskı ile adalet adına alınan kararı geri çevirdi. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bıraktı. Meydan ise adaletsizliği ile nam salmış Cüneyt Çakır ve avanesine kaldı.

Öte yandan, hem bu hakemlerin göreve döndürülmesinde etkili olan kulüp başkanları varken, diğer kulüpler önümüzdeki sezon nasıl gönül rahatlığı ile maça çıkacaklar? Bir intikam alma serüvenine dönecek olan maç yönetim şekilleri, zaten büyük problemlerle uğraşan Türk futbolunun başına içinden daha da çıkılmaz işler açacak."

Haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'na vekalet eden yöneticiler ve MHK'ya atanan isimler bu görevlendirmelerden ötürü eleştirilirken, "Türk futbolunda çözüm bekleyen onlarca sorun varken vekaletçi TFF yönetiminin ve alelacele olarak göreve gelen MHK yönetiminin Cüneyt Çakır’ı kurtarma ve geri döndürme işine soyunması kabul edilemez. Alınan bu karar hem vekaletçi TFF yönetimini, hem de göreve gelecek olan TFF yönetimini, bunların yanı sıra MHK yönetiminin bile sonunu hazırlayabilir. Bu kurtarma operasyonunun kendilerine dokunacağını mevcut yönetim de görecektir" diye yazıldı.