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Medya

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Yeni siyasi dalga Türkiye'dir; Afrika'dan ABD'ye, Asya'dan Ortadoğu'ya her yerdeyiz

01 Mayıs 2020 07:58

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ABD ve Avrupa'nın ağır bedeller ödediklerini belirterek, "Yeni siyasi dalga Türkiye’dir. Afrika’dan ABD’ye, Asya’dan Ortadoğu’ya her yerdeyiz. Türkiye güçlü bir siyasi dalga oluşturacak. Çok ciddi bir ekonomik dalga oluşturacak. Çok ciddi bir insani dalga inşa edecek. Dünyanın yeni şekillenişine büyük katkılarda bulunacak." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, bazı Avrupa ülkelerinin bıraktığı boşluğu Türkiye'nin dolduracağını iddia ederek, "Türkiye İslâm jeopolitiğini çok etkin biçimde kullanan ülke olacak. Yeni dünya inşa edilirken hem kendisini hem coğrafyasını merkeze taşıyacak." diye yazdı.

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