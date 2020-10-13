Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye yeni dünya düzenin ana aktörlerinden oluyor

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü güç inşasına girişerek, savunma ve direnç hatlarını coğrafyasının derinliklerine genişlettiğini iddia ederek, "Kafkasya’da, Libya’da, güneyimizdeki bölgelerde kardeşleriyle direnç hatları oluşturdu. Etrafında kurulan bütün kuşatma, çevreleme planlarını altüst etti. Güney kapısını, batı kapısını, doğu kapısını açık tutmak için ne gerekiyorsa yaptı, yapıyor. Türkiye bir taraftan küresel sistemi sorguluyor, yeni dünya düzeninin ana aktörlerinden biri oluyor, diğer yandan coğrafyanın dinamiklerini uyandırıyordu. Coğrafya inşa edici gücünü harekete geçiriyordu." diye yazdı.

Türkiye'nin Osmanlı'nın çöküşünden sonra ilk kez ayağa kalktığını belirten Karagül, "Bütün cepheler başarısız oldu. Bu cephe de başarısız olacak. Öyle şeylere tanık olacağız ki; kendilerini kapattıkları o cephede unutulup gidecekler. “Paralel devlet” projesi çöktükten sonra, “Paralel Türkiye” için seferber olanların içinde bulunan ve kendilerini muhafazakâr, milliyetçi olarak tanımlamayanlar, pozisyonlarını yeniden kontrol etmeli.

Artık Türkiye’nin bütün mücadelesi küresel ölçeklidir. İç politikası bile. Durduğumuz yeri belirleyen tek gerçek budur. Çünkü hiçbir siyasi hesap, kişisel düşünce ya da bakış, Türkiye düşüncesi üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

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